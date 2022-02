António Salvador recorda saída de Amorim para o Sporting: «Não havia condições para continuar aqui»

António Salvador recordou a contratação de Rúben Amorim por parte do Sporting em 2020, em entrevista à CNN Portugal, admitindo que como adepto e sócio do clube bracarense não gosta de ser 'fornecedor' do emblema leonino."Eu como adepto e sócio do Sp. Braga, não gosto disso. Como presidente e gestor do clube, com estabilidade de há 19 anos para cá e que tem sido cumpridor, obviamente que no momento do Sporting avançar para contratações, o que tenho de fazer é defender os interesses do Sp. Braga. Houve uma 1ª abordagem do Sporting para contratar Rúben Amorim, que foi liminarmente recusada e não havia hipótese de sair, feita pelo seu presidente. Passaram 3 semanas e voltou à carga e disse que ia pagar cláusula de rescisão, informei o Rúben Amorim e disse que queria renovar contrato, e o Rúben Amorim foi muito correto e disse 'estou no projeto de corpo e alma, mas se Sporting pagar a cláusula de rescisão eu quero ir para o Sporting'", assumiu."Quando tem um treinador a dizer 'estou aqui há mês e meio e se há um clube que dá os 10 M€ o que peço é que aceite nem que seja a negociar, quero ir embora', não havia condições do Rúben Amorim continuar no Sp. Braga.""O Sporting queria o Paulinho no verão, fizemos tudo para não sair, ficou meia época com Carvalhal e teve rendimento quase zero, fez dois golos, não havia condições para continuar, o que Sp. Braga fez foi defender os seus interesses, acho que foi transferência recorde em Portugal, foi a que bateu recorde do Rafa para o Benfica. Essa foi de 17 milhões e o Paulinho ultrapassou o valor. Para um clube da dimensão Sp. Braga não é possível segurar. Sabe quando Rúben Amorim e Paulinho ganham no Sporting? Não é possível para o Sp. Braga…""Vamos lutar, temos feito o nosso caminho, andamos a morder e sempre lá em cima, com campeonatos espetaculares, 3º lugares, vice-campeões… Nos últimos 8 jogos com cada uma das 3 equipas grandes, com Benfica foram 4 vitórias do Sp. Braga e 4 derrotas, com o FC Porto foram 4 vitórias do Sp. Braga, 2 empates e 2 derrotas, com Sporting foram 5 derrotas e 3 vitórias do Sp. Braga. Essa história de desinvestir ou não não é uma realidade", concluiu.