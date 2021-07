António Salvador reeleito presidente da SAD do Sp. Braga

António Salvador foi reeleito presidente do Conselho de Administração da SAD do Sp. Braga, em assembleia de acionistas realizada esta segunda-feira, no Estádio Municipal de Braga.





O dirigente foi eleito de forma unânime para um novo ciclo que irá durar até 2024, sendo que o CA ainda é composto pelos seguintes nomes: Manuel Sá Serino, Gaspar Borges, Paulo Resende, Hernâni Portovedo, Joaquim Baptista da Costa, João Carvalho, Cláudio Couto e Hugo Vieira.