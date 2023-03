António Salvador revela: «Decisão esteve entre o Domingos Paciência e o André Villas-Boas»

As épocas em que Domingos Paciência esteve ao comando do Sp. Braga foram das melhores da história do clube. Para além do segundo lugar histórico conquistado em 2009/10, o técnico conduziu também os arsenalistas à final da Liga Europa. Um jogo que podia ter sido histórico para os guerreiros, mas que acabou por dar vitória ao FC Porto de André Villas-Boas, o homem que até esteve para ir para Braga no lugar de Domingos."Nesse ano, a decisão era entre ele, Domingos, e o Villas-Boas, com quem disputámos a final da Liga Europa. Reuni com os dois e na altura o Villas-Boas ainda não tinha treinado ninguém. Sentia que podia vir a ser um grande treinador, gostei da conversa que tive com ele, mas pesou a parte do Domingos, porque estava a treinar na Académica. O Domingos veio para cá e o Villas-Boas foi para a Académica. Tive pena de o Domingos não continuar no terceiro ano, disse-lhe isso. A ida dele para o Sporting poderia não ser o melhor para ele, infelizmente, no meu entender, não foi, mas a vida é assim. Faz-se de decisões", disse o líder arsenalista, que considerou, ainda assim, os anos com Domingos como de ouro e salvaguardando que só não foram melhores porque "toda a gente sabe o que se passou"."Tínhamos uma boa equipa, estrutura montada, fizemos um ou outro acerto. Nesse ano, 2009/10, não entrámos na Liga Europa, fomos eliminados na pré-eliminatória e se calhar foi o que nos levou a fazer um campeonato espetacular. Esse título, a ser justo, era para nós. Sabemos o que se passou nesse ano. Houve momentos muito estranhos ao longo do campeonato. Mas foi uma época memorável e merecíamos ser campeões", referiu.