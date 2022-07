António Salvador sobre Ricardo Horta e David Carmo: «Esperemos que vistam esta camisola toda a época»

António Salvador abordou os principais temas do mercado, à margem da formalização da parceria com a Moosh por três anos, concretamente a cobiça por Ricardo Horta e David Carmo.

Primeiro baralhou-se e falou de André em vez de Ricardo Horta... "Fala-se tanto que já estou cansado de ouvir falar de Ricardos neste mês. Vai-se apresentar segunda-feira nos trabalhos como o Carmo, que estiveram na Seleção. É um jogador muito importante para o nosso clube, na 2.ª feira vai começar a trabalhar para preparar início de época nova, que esperemos ser de grandes conquistas pessoais e coletivas. Pessoais já teve este ano, que entrou na história do clube sendo o melhor marcador de sempre do clube, estamos ansiosos que chegue cá na 2ª feira depois das férias que goza", começou por dizer.





E foi confrontado sobre o dossiê David Carmo, onde expressou o desejo de os ver em Braga na época toda. "Horta e Carmo vão apresentar-se na segunda-feira e esperemos que eles possam vestir esta camisola durante toda a época. O David e o Ricardo são dois dos melhores jogadores portugueses, jogadores de seleção. Quem os quiser terá de pagar o real valor deles. Os clubes estão habituados a não dar o valor devido a jogadores em Portugal. Isso tem mudado, a diferença que há entre nós e os outros já se começa a ver entre esses outros e os clubes da Europa, pelo que é normal que queiram contratar os melhores jogadores em Portugal", afirmou."O Sp. Braga não vai fugir das regras traçadas, da aposta na formação. O nosso plantel está fechado, se não sair ninguém não entrará ninguém. Só se sair alguém é que vamos contratar, neste momento as coisas estão praticamente fehcadas", atirou António Salvador."O Sp. Braga tem sempre de vender, as receitas operacionais não cobrem os custos e temos de vender ativos todos os anos. Neste mercado ou no mercado seguinte terá de vender para o exercício que hoje começa. O Sp. Braga tem tido a vantagem de andar sempre à frente com o exercício anterior resolvido. Tranquilamente, vamos esperar o que o verão nos diz. Depois temos uma época para trabalhar, ganhar e valorizar os nossos ativos", concluiu.