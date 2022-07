António Salvador sobre Ricardo Horta: «FC Porto já sabe quais os valores e é só discutir os jogadores que poderão vir»

Salvador: «Nunca nenhum jogador ou treinador do Sp. Braga vai pôr o resultado à frente de 500 mil euros» Salvador: «Nunca nenhum jogador ou treinador do Sp. Braga vai pôr o resultado à frente de 500 mil euros»

António Salvador não fechou a porta a uma eventual ida de Ricardo Horta para o FC Porto. Numa altura em que o Benfica arrefeceu a contratação do capitão do Sp. Braga, o presidente dos minhotos revelou que os dragões já estão a par das condições para levar o avançado."Não queria falar sobre transferências. É muito simples. Com o presidente do FC Porto é muito fácil fechar os negócios, sentamo-nos à mesa e sabemos quais são os valores. O FC Porto já sabe quais são os valores e é só discutir os jogadores em causa que poderão vir. [Então é uma hipótese?] Não sei, terá de perguntar ao presidente Pinto da Costa. O Ricardo Horta é um dos melhores jogadores portugueses a jogar no nosso campeonato e tem condições de jogar num clube acima do Sp. Braga. Que fique claro, não temos interesse nenhum em vender o Horta. É um jogador fundamental, um exemplo de capitão, marcou história no clube e queremos que assim continue", disse Salvador num encontro com jornalistas. Como Record deu conta , as águias não sobem dos 10 M€ mais dois jogadores, considerando as exigências do líder bracarense exageradas.