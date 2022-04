António Salvador: «Talvez tenha sido umas das piores arbitragens que se viu no futebol nos últimos anos»

António Salvador surgiu na flash-interview da Sport TV para condenar a arbitragem no Rangers-Sp. Braga que, segundo o presidente dos minhotos, não esteve à altura do jogo da Liga Europa."Houve uma primeira parte onde não existimos como equipa no campo nem no banco. Corrigimos ao intervalo e depois daí em diante não há palavras para descrever o que os jogadores fizeram dentro do campo. Lutaram, trabalharam até à exaustão para virar o resultado. Conseguimos ainda empatar mas hoje infelizmente tivemos uma arbitragem e um VAR que talvez tenha sido umas das piores arbitragens que se viu no futebol nos últimos anos. Esta competição, a este nível, não pode ter arbitragens destas. Vocês sabem que houve lances capitais que prejudicaram o Sp. Braga. Foi por isso que o Sp. Braga não conseguiu seguir em frente. Por aquilo que fez nos dois jogos e no prolongamento, o Sp. Braga merecia passar e passava com uma arbitragem correcta, sem prejuízo do Sp. Braga. Tenho de deixar um grande elogio aos nossos jogadores. Tudo fizeram para virar um começo menos bom da nossa equipa", frisou em declarações no Ibrox Stadium.