António Salvador vibra com título no futebol de praia: «Somos a equipa n.º 1 do Mundo»

Bruno Torres, capitão e treinador da equipa de futebol de praia do Sp. Braga, entregou a António Salvador o troféu referente ao título de campeão nacional conquistado este domingo pelos guerreiros do Minho. E o presidente do clube enalteceu mais esta conquista.





"Quero felicitar os campeões, dar os parabéns por mais uma conquista. Este clube, em nove anos, conquistou 7 campeonatos nacionais, 3 Ligas dos Campeões, 2 campeonatos do Mundo e a primeira edição da Taça de Portugal, na época passada. Isto diz bem do que é esta modalidade neste clube. Esta modalidade deve servir de exemplo para todas as modalidades e todos os profissionais deste clube", afirmou António Salvador."Nós somos a equipa n.º 1 mundial desta modalidade e vamos continuar a ser. Não é para qualquer clube, não é fácil ser n.º 1 do Mundo em que modalidade for", apontou ainda.