António Salvador vinca desejo de desafiar "os que têm mais capacidade" com o auxílio do novo patrocinador

O Sp. Braga apresentou, esta segunda-feira, o novo ‘main sponsor’ para os próximos três anos, tendo António Salvador mostrado o seu contentamento pela parceria com a Moosh , uma casa de apostas desportivas e jogo online."O Sp. Braga acertou na mouche, queremos desafiar aqueles que têm mais capacidade do que nós. A Moosh é uma empresa que está a entrar no mercado e nacional e acredito que vamos conseguir acrescentar valor às duas marcas. Assinámos por três anos, mas esperamos que esta parceria se possa repercutir por mais tempo. O Sp. Braga tem tido grandes patrocinadores, a Axa e a Betano cresceram muito connosco e espero que com a Moosh aconteça o mesmo", referiu o presidente dos minhotos.Do lado da empresa, o entusiasmo também foi notório pelas palavras do CEO Martin Bengtsson. "Estamos honrados por fazermos esta parceria. O Sp. Braga tem muita história, luta todos os anos por todas as competições e é isso que também queremos fazer. Vamos fazer tudo o que pudermos para ajudar o clube". "Há um antes e um depois da Moosh após esta parceria, esperemos que esta seja uma parceria que dure mais do que os três anos", acrescentou André Silva, representante da Moosh em Portugal.