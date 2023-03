António Salvador volta ao início: «Não contava ser presidente»

António Salvador celebrou recentemente 20 anos ao comando do Sp. Braga e, nesse sentido, concedeu uma entrevista à NEXT, onde passou em revista toda a sua liderença. A começar, claro está, pelo início."Não contava naquela altura ser presidente. Estava com a minha vida profissional com uma atividade em crescimento, com muita envolvência, mas houve uma pessoa amiga, o Cónego Melo, que quis falar comigo sobre o Sp. Braga. Tinha falado com o Mesquita Machado e dizia que era a pessoa ideal para dirigir o Sp. Braga. Numa primeira abordagem, disse que não, que não era o momento. Tanto insistiram que, depois de várias reuniões, convenceram-me a assumir os destinos", revelou, explicando os eixos que definiu logo à partida."Meti na cabeça que tínhamos de cortar com o passado para seguir em frente e crescer. O primeiro dia em que estive no clube começámos a resolver os problemas financeiros, que havia uma crise tremenda. Meses de salário em atraso. Resolvemos logo esse lado. Reestruturámos tudo a nível de pessoas e de cortar com tudo o que era do passado. Montámos uma equipa para seguir em frente", acrescentou.Vinte anos volvidos, Salvador olha para trás e confessa que não esperava estar duas décadas ao leme. "Jamais sonhava estar 20 anos no clube. Tinha três objetivos, queria cumpri-los e dar oportunidades a outras pessoas. Os três objetivos foram conseguidos facilmente nesses dois anos. Podia ter acabado aí. Não acabou, por uma ou outra razão. Fui continuando, andando e fazendo estes 20 anos do clube sempre em crescendo", concluiu.