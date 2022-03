Árbitro alemão Felix Zwayer no Sp. Braga-Monaco

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O alemão Felix Zwayer é o árbitro na quinta-feira do jogo entre Sp. Braga e Monaco, em Braga, da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, informou esta terça-feira a UEFA.

Zwayer, de 40 anos, terá como árbitros assistentes os compatriotas Stefan Lupp e Marco Achmüller, e no videoárbitro (VAR) estará Christian Dingert, coadjuvado por Harm Osmers, no jogo com início às 20 horas.

O alemão, que se estreia em jogos do Sp. Braga, arbitrou esta época o jogo da Liga dos Campeões entre Liverpool e FC Porto (2-0).

Também na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, competição para o qual foi relegado da Champions, o FC Porto recebe o Lyon na quarta-feira (17H45), em jogo que terá arbitragem do espanhol José Maria Sanchéz.