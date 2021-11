Árbitro esloveno no Midtjylland-Sp. Braga

A UEFA nomeou o experiente árbitro Matej Jug para dirigir o encontro entre o Midtjylland e o Sp. Braga, da 5.ª jornada da Liga Europa, agendado para esta quinta-feira, às 17h45, na Dinamarca.O esloveno tem 41 anos e terá como VAR os compatriotas Rade Obrenovic e Jure Praprotnik. Já esta temporada, Jug apitou o P. Ferreira-Larne, da fase de qualificação da Conference League.Em 2017/18 dirigiu o Sp. Braga-Basaksehir, sendo que já arbitrou jogos do FC Porto, Sporting, V. Guimarães e da Seleção Nacional. No seu currículo tem ainda vários jogos dirigidos na fase de grupos da Champions.Artur Soares Dias vai apitar o encontro entre o Lokomotiv Moscovo e a Lazio, com os assistentes Rui Licínio e Paulo Soares, o quarto árbitro Hugo Miguel e os VAR João Pinheiro e Tiago Martins.Luís Godinho e Fábio Veríssimo serão, respetivamente, o VAR e AVAR do Brondby-Lyon, que terá arbitragem do búlgaro Georgi Kabakov.Por fim, António Nobre vai estrear-se nas fases de grupos das competições de clubes da UEFA, dirigindo o Mura-Tottenham, da Conference League, com os assistentes Pedro Ribeiro e Nélson Pereira e o quarto árbitro Fábio Melo.