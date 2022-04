Árbitro francês no Rangers-Sp. Braga e Soares Dias apita em Barcelona

A UEFA nomeou François Letexier para arbitrar o duelo entre o Rangers e o Sp. Braga, agendado para esta quinta-feira à noite no Ibrox Stadium, em Glasgow. O juiz francês tem 32 anos, é internacional desde os seus 27, vai estrear-se em jogos dos guerreiros, mas já dirigiu um do Benfica e outro do Sporting, ambos na Liga Europa.Letexier já tem jogos arbitrados na fase de grupos da Liga dos Campeões e tornou-se, nos últimos anos, na nova coqueluche da arbitragem francesa. O vídeo-árbitro também é francês, Jérôme Brisard.Recorde-se que o Sp. Braga venceu a primeira mão dos quartos-de-final da Liga Europa por 1-0, na semana passada.Já o português Artur Soares Dias vai dirigir o embate entre Barcelona e Eintracht Frankfurt, sendo que a primeira mão terminou com empate a um golo. Rui Licínio e Paulo Soares serão os assistentes, Fábio Veríssimo o quarto árbitro e no VAR estarão João Pinheiro e Tiago Martins.