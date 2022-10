Artur Jorge: «A ambição nunca falta»

Artur Jorge fez uma radiografia ao momento de forma do Sp. Braga, que vem de duas derrotas consecutivas (FC Porto e Saint-Gilloise), depois de uma sequência de oito vitórias. O treinador do Sp. Braga admite "algumas marcas" do ponto de vista emocional, mas foi perentório em reforçar que não permite a entrada no grupo de "nenhum negativismo perante o resultado de quinta-feira". Referia-se à derrota com os belgas, por 2-1, com dois golos sofridos ao cair do pano.

"É difícil, mesmo a frio, explicar o que aconteceu. A equipa procurou agarrar-se à vantagem do momento, ainda recuou de forma inconsciente, o adversário reagiu com futebol mais direto. Mas temos de ser capazes de perceber que não tivemos o jogo e o resultado que queríamos e temos uma oportunidade, já amanhã [hoje], de ganhar e mostrar que aqui a ambição nunca falta. O nosso percurso passa por estar nos primeiros lugares", afirmou o treinador do Sp. Braga. "Temos de trabalhar a parte emocional e focar no jogo que temos pela frente. Agora é olhar para a frente, para a curva ascendente e sem particularizar sectores. Houve alguma quebra de vivacidade na equipa, tanto no Dragão como na quinta-feira, mas quando pretendo desvalorizar esse negativismo de que falo, é ver que temos duas derrotas, saber o que fizemos e o que podíamos ter feito", sublinhou.

Jogo de retoma

Artur Jorge espera que a receção ao Chaves seja "um jogo de retoma" para os guerreiros, que já viveram um ciclo de grande fulgor. "Tive sempre o cuidado, pois não tenho memória curta, de acalmar e serenar alguma euforia pelo que estávamos a fazer", lembrou o técnico, de 50 anos. "Espero que seja um bom jogo e que sejamos capazes de ganhar. O adversário é muito competente e tem qualidade individual", frisou. Al Musrati continua em dúvida para o encontro desta noite.