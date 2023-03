Artur Jorge, a empatia com os jogadores e... o grupo no Whatsapp

Ao longo da sua intervenção num painel do Fórum de treinadores da ANTF, em Viana do Castelo, Artur Jorge falou da relação criada com o grupo de trabalho do Sp. Braga, revelando um grupo de Whatsapp onde são trocadas mensagens entre técnicos e jogadores."Na criação de empatias com o meu grupo de trabalho, tenho o cuidado de cultivar essa empatia para que possamos ter a capacidade de, em conjunto, superarmos momentos menos bons. Esta solidão que comecei a sentir acaba por ser coletiva, na medida em que os jogadores sentem o mesmo. Não preciso de dizer nada aos jogadores", começou por explicar."Depois temos um grupo de Whatsapp, no qual se deixam várias mensagens de ânimo quando os resultados não são tão positivos. Às vezes vem do treinador, outra vez do adjunto, outra de alguém que jogou o jogo todo ou de quem não fez um minuto. É com esta empatia que tentamos superar os momentos menos bons", contou Artur Jorge.