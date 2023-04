Artur Jorge: «A nossa parte está feita de forma competente»

Artur Jorge era um técnico naturalmente satisfeito por mais um sucesso do Sp. Braga. Esta sexta-feira, no Jamor, viu a sua equipa vencer por 1-0 diante do Casa Pia e subir ao 2.º posto da Liga Bwin de forma provisória. Tudo motivos para sair a sorrir da visita à capital."Mantivemos o registo vitorioso, de não sofrer golos e de marcar. É um registo que queremos manter para podermos continuar a mostrar a competência que temos mostrado ao longo do campeonato", começou por dizer.Relativamente à luta pelos primeiros postos, Artur Jorge não quer pensar nessas contas. "Percebo que haja muitas contas a fazer, mas não tenho de as fazer. O que faço são as contas de cada vitória que temos para conquistar. É um facto que este segundo lugar nos leva a uma posição confortável, que gostamos de estar e trabalhamos muito para a ambicionar. A nossa parte está feita de forma competente. Demonstrámos, uma vez mais, o compromisso e a seriedade desta equipa."A fechar, um olhar ao que aconteceu no relvado. "Na primeira parte, tivemos, em alguns momentos, alguma dificuldade em encontrar os melhores espaços para ferir este adversário. Tivemos grande entrega, corremos muito, mas o critério nem sempre esteve lá. Na segunda parte, depois de corrigirmos ao intervalo algumas situações, tivemos mais caudal ofensivo, fizemos o golo que nos deu maior conforto e, a partir daí, tivemos mais duas ou três oportunidades claras para fazer golo. Creio que a vitória é perfeitamente justa pelo que fizemos."