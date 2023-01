Artur Jorge aborda duelo com o Santa Clara: «Temos de controlar as emoções»

Depois do triunfo categórico frente ao Benfica, o Sp. Braga defronta esta quinta-feira o Santa Clara, nos Açores (20H15), para a 15.ª jornada da Liga Bwin. Artur Jorge, técnico dos bracarenses, acredita que o plantel está imune a qualquer deslumbramento pelo resultado conquistado na receção às águias."Vamos ter um adversário complicado pela frente. Por aquilo que sabemos, tem feito maioritariamente pontos em casa, 9 em 14 pontos em casa; é muito competente em casa. Impacto? Serviu para podemos ter a gratificação de termos uma boa exibição, boa vitória e estarmos animicamente fortes, mas focados e preparados para o que o Santa Clara nos irá trazer"."Treinou esta semana condicionado. Vai [viajar] connosco para saber se estará a cem por cento"."São três pontos, vencemos e mais uma jornada passou. Foco é no jogo seguinte e não há mais nada a acrescentar. Fizemos muita coisa boa e bem feita, mas foi só uma vitória. O dia seguinte foi passado unicamente em como vencer o Santa Clara"."Pode e vai ficar em cima da mesa. Acima de tudo, são nuances que procuramos ver em situações novas, até devido às paragens [competitivas]. Estou satisfeito com o que foi feito, mas pensamos em ter novamente um Sp. Braga forte. Estas variantes são sempre importantes para o nosso equilíbrio, para uma consistência de vitórias. É esta sequência que queremos aumentar, dar continuidade, sabendo que pode haver nuances dentro de uma mesma estrutura"."Creio que não. Se a motivação tem de estar sempre presente, como já disse anteriormente, também temos de controlar as emoções, seja a euforia ou algum abatimento por algum resultado menos conseguido e há um trabalho que tem de ser feito. A verdade é que os jogadores deram uma resposta tremenda depois de um resultado pesado, mas o importante é olhar para a frente e para o Santa Clara. Temos um longo caminho pela frente e devemos olhar sempre para uma perspetiva de evolução, de crescimento e é isso que queremos. Tem de haver foco para não haver um dispersar emocional, pois a exigência é máxima. Que a ambição de ganhar não seja apenas teórica, mas também prática"."Não vou dizer mais nada. Por vezes, tenho interpretações que não quero... Sobre isso, não é da minha competência e não abordarei mais o assunto aqui"."A que período se refere? Nos primeiros oito jogos? Ou está a referir-se a apenas um jogo [contra o Sporting]? Ou seja, um jogo em 25! Não, tivemos uma equipa coletivamente forte no último jogo".