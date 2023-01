Artur Jorge aborda mercado e o caso Ricardo Horta: «Mexe sempre com a cabeça de um jogador»

O Sp. Braga lançou, esta quinta-feira, uma nova plataforma de partilha de conteúdos exclusivos do seu canal, a Next, e para a noite de estreia publicou uma entrevista ao treinador da equipa principal, Artur Jorge. Entre os diversos temas abordados na conversa, o técnico falou do que está na ordem do dia, o mercado de inverno, ainda que sem dar pistas sobre o que poderá acontecer na sua equipa."Nós temos que nos manter fiéis àquilo que é o nosso trabalho diário. Aquilo que é o nosso foco. É isso que tenho pedido aos jogadores, que possamos estar alheados daquilo tudo que se passa à nossa volta. Sejam notícias sobre o mercado, notícias sobre a classificação, ou notícias sobre metas. Temos de ser muito equilibrados, muito seguros do que estamos a fazer, para não nos deixarmos distrair. Seguramente que as distrações serão muitas daqui para a frente e nós temos de estar muito concentrados e muito focados naquilo que é o nosso caminho", começou por dizer."Para mantermos este registo e aquilo que queremos em termos de consistência em busca de um objetivo e de uma meta, temos de ser extremamente seguros naquilo que estamos a fazer. Temos de estar concentrados e determinados naquilo que é o nosso dia a dia, o nosso trabalho e aquilo podemos controlar. É desse trabalho e desse controlo que vamos depender daqui para a frente", acrescentou Artur Jorge.E o treinador recuou alguns meses no calendário até ao verão, período marcado pela novela em torno de Ricardo Horta, face ao intenso assédio por parte do Benfica. "Tivemos algumas das nossas melhores peças cobiçadas neste início da temporada. O caso mais mediático foi, naturalmente, o do Ricardo Horta, porque era aquele que mais vezes se falava. Tivemos, de facto, um trabalho acrescido nesse sentido. Isso mexe sempre com a cabeça de um jogador. Para além de um jogador, está sempre o homem, uma pessoa responsável", disse."Houve um trabalho feito nesse sentido, não só no caso do Ricardo, mas noutros também, para que o foco pudesse ser o SC Braga. Alimentá-los com a nossa ideia para o projeto, para que pudéssemos ter os jogadores comprometidos e que acreditassem naquilo que estava a ser feito. E a resposta é esta que estamos a dar. A resposta de uma equipa completamente comprometida com o projeto e com os resultados que temos tido. E, acima de tudo, os jogadores estão muito focados e direcionados para que o sucesso coletivo possa acontecer", referiu Artur Jorge.