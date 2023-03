Artur Jorge abordou receção aos dragões: «FC Porto é a equipa mais combativa do campeonato»

O treinador do Sp. Braga, Artur Jorge, realizou a antevisão ao duelo entre o Sp. Braga e o FC Porto, agendado para este domingo (18H00), no Estádio Municipal de Braga, referente à 25.ª jornada da Liga Bwin, rejeitando valorizar em demasia o jogo grande da jornada."Diria que temos mais um jogo, dentro do discurso que fiz há pouco tempo. Temos mais dez finais pela frente. É um adversário que está envolvido connosco nos primeiros lugares. Espero um FC Porto forte, com determinação e considero que este FC Porto é a equipa mais combativa do nosso campeonato, vai apresentar-se com essa determinação e teremos, pelo menos, de igualar isso para vencer o jogo, que é o nosso principal objetivo", garantiu em conferência de imprensa.Tem a importância de duas equipas que vão lutar arduamente pela vitória. A diferença pontual é de dois pontos, sabemos que estamos próximos do segundo lugar, mas também do quarto. Temos de ser equilibrados nas nossas ambições em função dos nossos objetivos.Muito honestamente, digo que este é, de facto, mais um jogo. Tem importância por ser um adversário que está à nossa frente, terá esse factor acrescido, mas há três jornadas podíamos ter passado para a frente e não fomos capazes. Não é imperioso considerar este jogo decisivo. Mesmo vencendo, teremos mais nove finais. Não há grande margem para dar como garantido o que quer que seja pelo resultado de amanhã. Será um jogo entre duas boas equipas, onde queremos recuperar pontos da nossa primeira volta e resultados que não tivemos nessa primeira volta. Vamos com determinação para vencer o jogo.Nenhuma. Estou à espera do melhor FC Porto, com um grande plantel, com qualidade e a eliminação não terá impacto. Já tivemos essa experiência e soubemos ser competentes no jogo seguinte.Terá de servir! Percebo o que quero que eu diga… Tivemos esta oportunidade [subir ao 2º lugar] quando fomos a Guimarães. Quero fazer acreditar aos jogadores para ganhar o jogo para ficarmos a depender nós para atingir essa marca. Mas sabemos que vamos ter um adversário complicado e teremos de estar no nosso melhor para surpreender o adversário.Não é um rumor, é verdade, porque fui convidado. Entendo que este é o projeto que quero levar até ao fim porque soube esperar para chegar até aqui, sei o que trabalhei e o tempo que esperei. Estou comprometido e quero continuar cá, daí ter recusado o que me foi proposto há muito pouco tempo.O equilíbrio será sempre a chave do sucesso. Temos conseguido ter coragem, esta equipa nunca me deixou ficar mal. A equipa está capacitada para dar resposta ao que o jogo nos pode dar, de perceber o jogo e corresponder da melhor forma, com o objetivo de vencer.Os dois jogadores estão convocados.Tenho de respeitar o trabalho do selecionador. O Ricardo está inserido num lote de grande qualidade, fiquei triste por ele, mas percebo as opções. Só nos resta fazer com que o Ricardo regresse brevemente.