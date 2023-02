Artur Jorge alerta para a Fiorentina: «É uma das candidatas a vencer a prova»

Artur Jorge não tem dúvidas do valor da Fiorentina, mesmo que o momento do emblema viola não seja brilhante no que ao campeonato diz respeito. O técnico considera que os transalpinos estão no lote de favoritos a vencer a Conference League, razão pela qual está alerta para o jogo desta quinta-feira."A ambição é a de sempre e o respeito é o de sempre. É um adversário extremamente competitivo, que vai exigir muito de nós. É uma das candidatas a vencer a competição. Vai procurar fazer o que não tem conseguido fazer na Seria A, estamos preparados e acredito que iremos igualar o adversário na ambição e na competitividade, dando uma resposta capaz.""O que sabemos da Fiorentina é que vale pelo seu coletivo, ainda que possa ter individualidades de grande qualidade capazes de desequilibrar. Olhamos, porém, para a Fiorentina pelo seu todo, pelo que é capaz de fazer. Teremos de ter a capacidade de percecer a equipa que teremos pela frente, sendo ambiciosos e capazes de vencer o jogo."? "Esses números são bons, mas podiam ser melhores. Não estamos satisfeitos com os números que temos e queremos sempre mais. A minha sensação é que amanhã vamos ter duas equipas muito fortes, que têm a ambição de vencer o jogo e vamos procurar ser a equipa mais competitiva. A questão dos números é teoria e o que temos de fazer implica trabalho e sacrifício. Não assumindo nenhum favoritismo, vamos seguramente jogar para ganhar.""Vendemos um jogador referência para nós, mas sabemos que o valor da equipa não se resume a um jogador. O coletivo é coeso, forte, ambicioso e que tem um objetivo comum. Não dependemos de um jogador, mas da entrega e caráter de todos os jogadores.""Parece-me redutor olharmos para a prova com desvalorização, assim como criar prioridades. Sinto que somos capazes de olhar para as três provas da mesma maneira, embora com contextos diferentes, porque nas taças a margem de erro é mínima. No campeonato já tivemos os nossos deslizes, depois conseguimos corrigir, estar na posição em que estamos e temos 15 vitórias em 20 jogos, um número muito interessante. Vamos agora entrar nesta competição, é a nossa estreia e teremos de ter o equilíbrio necessário de perceber que não nos foi dada de mão beijada. Há equipas muito fortes, mas podemos dar uma resposta positiva, porque temos uma equipa competente. Temos estes dois jogos num mês terrível e vamos ter de ser muito sérios para não haver qualquer deslize. Teremos equipas fortes, como a de amanhã, e não podemos ter deslizes.""Somos candidatos a ganhar à Fiorentina amanhã.""É uma questão de bom-senso e respeito. Parece que houve uma desvalorização na nossa participação na Liga Europa, num grupo forte e onde ficámos em 3.º lugar, com 10 pontos. Temos a tentação de não sermos justos e, para fugir a essa injustiça de registo do Sp. Braga na Liga Europa, digo que somos apenas candidatos a vencer o jogo de amanhã.""De forma nenhuma. Sabemos o plantel que temos e temos sempre de ambicionar a fazer mais e melhor. Isso, para mim, vale zero."