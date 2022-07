Artur Jorge analisa pré-época do Sp. Braga: dos reforços à ambição de ter uma "época de sucesso"

O Sp. Braga divulgou uma reportagem sobre as primeiras semanas de trabalho da equipa principal, já depois de concluído o estágio que decorreu em Portimão, no Algarve. E foi também o momento para as primeiras ilações de Artur Jorge a propósito desta etapa de preparação da equipa.O treinador começou por explicar uma convocatória (para o estágio) que incluiu 30 jogadores, aos quais se juntou Simon Banza mais tarde. "A convocatória não foi feita a partir de nenhum critério se são ou não da formação, a verdade é que são. E se metade dos jogadores são da formação, é sinal do bom trabalho que temos feito. São todos jogadores de competência e qualidade e só por isso cá estão", disse Artur Jorge."Tenho sentido grande aceitação e grande disponibilidade de todos os elementos em busca de ideia que não é do treinador mas sim de todos nós. Claro que precisamos de tempo e espaço para criarmos condições para que as coisas estejam mais próximas da perfeição. Temos de ir sempre em busca de mais e estaremos preparados para procurar mais e elevar e fazer crescer sempre o Sp. Braga", acrescentou."É fácil trabalhar com este grupo, um grupo excelente enquanto homens, tenho notado grande compromisso de todos na entrega diária no treino e jogo. Sinto que é um grupo ambicioso que luta para ser melhor amanhã e há grande qualidade individual. Isso facilita papel do treinador, pois permite-nos não só ter uma exigência alta mas também saber que do outro lado há uma resposta que, aliada à qualidade individual, traz o compromisso e ambição de que falei. Só com estes valores conseguiremos ir em busca de uma época de sucesso", disse Artur Jorge.O técnico arsenalista considera que a equipa "tem evoluído do ponto de vista técnico-tático, indo mais ao encontro das ideias" que estão a ser incutidas. "Pretende-se pôr à prova vários jogadores, jovens que procuram também afirmar-se neste espaço. Isto vai aumentar competitividade interna, faz com que as coisas possam ser desafiantes para quem cá está. E nós teremos de tomar decisões e opções em função do que for melhor para a equipa e de que forma podemos ser mais fortes daqui para a frente", disse, abordando as contratações."Considerando o Víctor Gómez, o Niakaté e o Banza, tivemos o cuidado de trazer não só jogadores com qualidade, ambição e margem de progressão enorme, mas também homens com valores e pessoas que facilmente se integraram no grupo. São reforços que me deixam satisfeito no rendimento desportivo e na continuidade e integração do grupo, que é de grande nível", apontou.Artur Jorge explicou como foi o processo de preparação dos jogos-treino já realizados. "Nós não preparámos nenhum jogo em particular no estágio, fizemos o trabalho pré-programado para podermos aumentar índices físicos mas também os qualitativos em termos de jogo jogado e também, neste tempo aqui, conseguimos avaliar personalidades e o que é o ser interior de cada um, para vermos como cada um reage ao incentivo, à crítica, ao desgaste…", contou."Não quero tanto valorizar resultado, quero sim valorizar o crescimento da equipa e individual dos atletas, para que possamos perceber com quem contamos, o que temos. É também importante identificar alguns aspetos mais frágeis para que possamos ter mais insistência nesse trabalho e em posições em que possamos estar mais atentos para poder aumentar a competitividade interna", disse."Metade dos jogadores eram da formação, mas alguns naturalmente têm demonstrado competência para se afirmarem na equipa principal, outros tomam contacto com realidade mais exigente, que vão alternar entre esta e as equipas B e sub-23. Há esse cuidado de valorizar a formação, mas sem estarmos presos a isso, porque queremos é jogadores competentes e capazes de dar resposta", sublinhou Artur Jorge, de 50 anos.A este propósito, quem está mais perto dessa afirmação na equipa principal é Álvaro Djaló e Hernâni, sendo que Guilherme Soares e Schurrle, que também estavam a trabalhar às ordens de Artur Jorge, já voltaram à equipa B.O balanço que Artur Jorge faz da pré-temporada é "extremamente positivo". "Não só da qualidade do trabalho que foi feito, como também os aspetos que conseguimos melhorar, assimilar ideias de forma mais vincada, a densidade competitiva interessante que nos desafiou a vários níveis. O que retenho é positivo", anotou, na antecâmara do jogo de apresentação aos sócios e adeptos do Sp. Braga, agendado para esta sexta-feira à noite, diante do Celta de Vigo."Mais do que o próprio jogo em si, é a ansiedade de estar junto dos meus, partilhar com os adeptos o que é uma ideia, um plantel que se apresenta, que se mostra e que quer contar com apoio de todos, que quer ser a equipa dos bracarenses, que quer ser equipa que possa ganhar e sentir que terá sempre gente ao nosso lado mesmo que os momentos não sejam os melhores. Todos juntos em busca de uma época de sucesso", concluiu o treinador do Sp. Braga.