Artur Jorge antecipa jogo com Sporting: «Será uma das três finais que esperamos ter»

O Sporting-Sp. Braga desta segunda-feira (20H15) é o jogo de cartaz dos quartos de final da Allianz Cup. Artur Jorge, técnico dos arsenalistas, antecipa um duelo em que a "margem de erro é zero". Ricardo Horta, regressado do Mundial, volta às opções nos minhotos."Por ser um jogo a eliminar, a margem de erro é zero, temos de ter uma abordagem séria, de confiança, determinação, ambição. Respeitamos - e muito - este Sporting, mas temos ambição suficiente e coragem de ir jogar a casa deles para tentar vencer e passar, entrando na final-four da Taça da Liga.""Foi um grande espetáculo de futebol, duas equipas a jogarem de forma aberta e será isto que teremos amanhã, acredito que sim. As equipas estão melhores do que estavam no início da temporada e espero que possa ser um bom espetáculo, de forma a cativar quem nos vai ver e de termos a capacidade de sermos melhores.""Esta será uma das três finais que espero ter na competição. Vamos ter um Sp. Braga motivado e confiante na abordagem ao jogo e vamos procurar ser melhores do que o adversário e o Ricardo [Horta], que chegou bem, estará connosco na lista de convocados.""A ambição é a de poder ganhar o jogo, ter o mérito e capacidade de sermos melhores e estar na final-four é o objetivo. A estratégia depende muito do que formos capazes de fazer. O que nós preparámos tem que ver com aquilo que queremos trazer para nós. Conhecemos bem o Sporting, mas o adversário também nos conhece. Temos de ter uma abordagem de confiança, coragem e determinação para chegar à casa do adversário para sermos melhores. O que fizemos na fase de grupos ajuda-nos imenso, mas o Sporting também está muito bem.""Da nossa parte não há. Nem sequer é oportuno comparar competições. Temos de olhar para a Taça da Liga de forma isolada. Queremos tentar entrar na final-four e estar em Leiria. Não devemos fazer comparações com outras competições e estamos à procura de sermos competentes em todas elas, dentro da exigência que há no Sp. Braga", concluiu.