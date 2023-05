Artur Jorge antecipa jogo na Luz: «A maior responsabilidade está na parte do Benfica»

Artur Jorge, treinador do Sp. Braga, fez esta sexta-feira a antevisão ao jogo com o Benfica, no Estádio da Luz (20h30), num jogo a contar para a 31.ª jornada."O que mais me preocupa é o lado competitivo, que possa estar em destaque. Tem sido esse o caminho que nos tem trazido onde estamos, para além da competência, com um registo de oito jogos com sete vitórias e um empate. É essa competitividade que espero, além da determinação e coragem para fazer um jogo bem conseguido e onde procuraremos ganhar".A maior responsabilidade está na parte do Benfica, que investiu e apostou para isso e está refletido classificação. Quero é um Sp. Braga forte, determinado, ambicioso e a olhar para o jogo com determinação para o vencer""Não quero que assim seja, não considero isso. Este jogo não é mais importante do que os outros. Esta caminhada faz-se de um trajeto e não de um jogo só. Um percurso em que na maioria dos jogos atingimos o objetivo. Não quero destacar este jogo na época nem na história, pois não posso resumir a história do clube, que é muito mais rica, e não se pode resumir um jogo"."Admito que temos trabalho para fazer uma ponta de final de grande nível. Temos conseguido, é um facto, mas não me quero alongar na avaliação dos rivais. Sabemos qual o caminho, o que queremos fazer. Estamos bem, não devemos esperar um Sp. Braga menos forte e vamos procurar manter isso nestes quatro jogos do campeonato"."O importante é a consistência. Se tivéssemos vencido o Chaves e o Casa Pia, equipas que não são denominadas por vocês [jornalistas] como grandes, estaríamos em primeiro lugar"."Não tenho dúvidas que queremos isso, porque só assim é que podemos alcançar os objetivos. Temos quatro jogos para evoluir, para crescer e encaramos esta reta final do campeonato com ambição"."Ainda não fiz a convocatória e vou partilhá-la com os meus jogadores".