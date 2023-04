Artur Jorge: «Ao querermos mais, queremos chegar ao segundo lugar»

O Sp. Braga depende apenas dos próprios resultados para garantir um lugar no pódio, já que, se ganhar todos os jogos até final, assegura, pelo menos, o terceiro lugar. No entanto, Artur Jorge e os jogadores querem mais, perspetivando-se um ataque ao segundo posto, atualmente ocupado pelo FC Porto."Estando em terceiro e sabendo que ganhando todos os jogos garantimos a chegada à Liga dos Campeões, queremos neste momento poder, ao querer mais, chegar ao segundo lugar. Sabemos que temos de trabalhar imenso para conservar o terceiro. Há diferença curta em relação aos objetivos de três equipas, sendo que, desde o primeiro dia, não corrigimos ou retificámos objetivos porque estamos dentro deles. Estamos a seguir o nosso caminho, vamos segui-lo de forma mais segura. Assim espero para conseguirmos mais. Conservar terceiro e chegar ao segundo", apontou o técnico.De forma a concretizar a ultrapassagem ao FC Porto, o Sp. Braga sabe que tem de vencer em Chaves e esperar por uma derrota dos dragões diante do Portimonense. De olhos postos na visita a Trás-os-Montes, onde mora um dos poucos adversários que bateu os arsenalistas na primeira volta, Artur Jorge tem bem ciente que quer recuperar os pontos perdidos. "Temos consciência de que fizemos grande jogo aqui com o Chaves. Não fomos felizes na eficácia, tivemos controlo total do jogo, fizemos 20 e tal remates. Queremos recuperar os três pontos para podermos igualar a pontuação que tínhamos na primeira volta. Vamos ter pela frente um Chaves difícil, a jogar em casa, completamente resolvido, a dificuldade será nesse sentiido. Temos de ser iguais a nós proprios, sabendo que vamos sair de campo com a consciência de que tudo fizemos para trazer os três pontos para Braga", referiu, contando, para tal, com o forte apoio que se perspetiva dos adeptos."É uma mensagem que vem de fora para dentro. Os adeptos estão satisfeitos com o desempenho da equipa, com a prestação e com a classificaçzão. Contaremos com muita gente, estou convencido que vamos ter duas mil pessoas. Se tivéssemos 4 mil bilhees, teríamos 4 mil pessoas. É uma resposta massiva e acrescenta ambição. É ambição partilhada por todos. Somos capazes de fazer mais, queremos mais. Vamos fazer com que, em conjunto, possamos ir em busca desse mais para termos esse apoio. Esta ligaçã será extremamente importante para os objetivos", apontou ainda o técnico.O encontro em Chaves significará, de resto, o regresso do Sp. Braga aos jogos do campeonato depois da paragem para as seleções. A pausa foi de duas semanas e Artur Jorge não esconde que esse tempo gera algum desagrado, pese embora garanta que em nada alterou o espírito existente. "Em relação à paragem, não gostei. Não gostei porque obrigou-nos a desligar um pouco uns dos outros. Jogadores foram para as seleções e tirou-nos possibilidade de potenciarmos o que de bem fizemos no jogo frente ao FC Porto. No entanto, procurámos manter o registo de trabalho saudável, com boa energia e que, há poucos dias, quando voltámos, tivemos oportunidade de dar continuidade. Percebemos que ainda nada está feito. O que fizemos de bom frente ao FC Porto foi bom, mas temos de fazer mais e melhor. Grande exigência é o jogo de amanhã. Trabalhámos no sentido de sermos competentes, competitivos e fazer melhor ainda, ganhar. A planificação foi essa", assegurou.