Artur Jorge: «Apelei a que a nossa ambição nunca tenha como princípio o contexto»

Apesar do triunfo por 5-0 na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, frente ao Nacional, Artur Jorge não quer facilitismos no segundo encontro da eliminatória, que pode carimbar a passagem do Sp. Braga ao jogo decisivo da prova rainha."De uma forma objetiva digo que vamos direcionar as atenções apenas para o jogo da Taça. Tive o cuidado de apelar a que a nossa motivação nunca tenha como princípio o contexto, é importante que exista uma ambição natural e que sejamos capazes de lutar pela vitória em todos os jogos. Queremos retirar o contexto da vantagem dos cinco golos, este é um jogo de uma meia-final que nos pode dar acesso a uma final e esse é um objetivo que traçámos no início da época. Queremos manter esta capacidade de vencer que temos tido nos últimos jogos", começou por referir o técnico.Confirmando a titularidade de Sequeira, lateral que recuperou recentemente de lesão, o técnico assumiu ainda que vai gerir o plantel na partida desta terça-feira. "Tivemos a capacidade de criar um resultado confortável na primeira mão, mas, quando planificámos o mês de abril, percebemos que teríamos sete jogos, sendo que dois seriam partidas importantes na Taça. Queremos ter um mês 100 por cento vitorioso e tudo isto se deve ao compromisso dos jogadores. Todos os jogadores do plantel vão ser utilizados e isso é mérito dos atletas pela forma como atacaram o último jogo. Amanhã teremos algumas alterações face àquilo que têm sido aos últimos onzes. Para além de acreditar nos jogadores que não têm jogado tanto, acredito que é importante darmos descanso aos jogadores mais utilizados, temos alguns jogadores com mais de 2.500 minutos. Colocámo-nos em posição de o podermos fazer. Tentarei ser equilibrado na gestão, não no sentido de não valorizarmos o adversário, mas sim no sentido de valorizarmos os nossos jogadores. Seria um erro se fizéssemos as alterações em função do resultado", referiu, recusando ainda falar das contas do campeonato: "Vou reduzir-me ao jogo da Taça, até para eu não perder o foco. Teremos oportunidade de falar do campeonato, mas estou muito satisfeito com o que temos feito nesta temporada".