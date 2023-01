Artur Jorge aponta à "melhor primeira volta de sempre": «Só por má-fé se pode criticar o nosso trabalho»

O Sp. Braga quer chegar este sábado aos 40 pontos na Liga Bwin para assinalar a "melhor primeira volta da história" do clube, depois de um percurso que Artur Jorge diz ser de "grande mérito" coletivo. Para tal, avisa o treinador, os arsenalistas terão de derrotar um P. Ferreira "muito motivado" pelos resultados anteriores."Não diria que será um jogo completamente diferente, porque há algumas semelhanças, desde logo por ter outro treinador e o José Mota e o César Peixoto têm ideias diferentes. Nesse jogo já estávamos apurados e isso permitiu que o jogo fosse encarado de forma diferente por nós. Até estreámos dois miúdos da formação, o Pedro Santos e o Macedo. Mas, tal como então, vamos jogar para ganhar. O Paços de Ferreira também estará diferente animicamente pelos dois últimos resultados.""São rumores que não comento""Há uma aposta na formação e no plano estratégico a exigência é sempre de ganhar, mas há um plano de fundo, queremos rentabilizar e potenciar os jovens jogadores.""Vamos querer somar os 40 pontos e vamos ter a humildade suficiente para ter o resultado que queremos. Não é das melhores primeiras voltas, mas a melhor primeira volta da história do Sp. Braga. Se esperava? Sempre tive confiança no meu trabalho. No início podia haver resistência da nossa capacidade à frente da primeira equipa, mas os resultados estão aqui, só por má-fé se pode julgar criticar o nosso trabalho porque é uma primeira volta de grande capacidade e grande mérito e queremos dar continuidade. Estou focado na minha energia para o jogo de amanhã. Fomos muito competentes na Liga.""A equipa está soltinha, fizemos um bom treino, vimos essa energia e capacidade na equipa. Temos a equipa capaz e preparada, já com os índices físicos que procuramos manter. Espero que a equipa entre focada desde o primeiro minuto porque já tivemos dificuldades quando assim não é.""O Paços de Ferreira é um adversário que está muito motivado pelos resultados dos dois últimos jogos, tendo conseguido a primeira vitória na temporada [1-0 ao Rio Ave], que procuravam há muito naturalmente. Isso vai fazer com que possam estar motivados e com a perspetiva de dar continuidade. Esperamos um adversário extremamente difícil, muito complicado. Tem um valor maior do que a classificação, mas nós vimos de um conjunto de resultados muito positivo que queremos capitalizar para somar mais três pontos.""A história diz-nos que os jogos em Paços de Ferreira são muito difíceis para o Sp. Braga. Num passado muito recente, quando fui treinador interino, fomos lá ganhar de forma convincente, mas sei que teremos um jogo difícil pela frente. Amanhã, estaremos apoiados por um grande número de adeptos do Sp. Braga, por ser uma deslocação próxima e a uma hora agradável. É mais um dos elementos para alavancar e fazermos uma boa exibição e ganhar."