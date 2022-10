Artur Jorge após três derrotas: «É algo que nos magoou e feriu. Mas não é assim tão dramático»

O Sp. Braga enfrenta amanhã, na Bélgica, o atual líder do Grupo D da Liga Europa, o Saint-Gilloise, que alcançou esse estatuto ao ter ganho há uma semana na Pedreira, por 2-1. Mas Artur Jorge acredita que a equipa vai dar a resposta necessária em solo belga e mantém o 1.º lugar final do Grupo D como meta a cortar."Também já estivemos do outro lado e ganhámos no último minuto. Nesta altura estamos em desvantagem no grupo e face a este adversário, depois do que aconteceu semana passada. Temos de recuperar os 3 pontos perdidos para continuar a acreditar que somos capazes de vencer o grupo, com a mesma ambição e determinação, com 9 pontos pela frente, resta-nos ter essa ambição para ganhar", começou por dizer Artur Jorge, em declarações à Sport TV."Quanto ao grupo, as contas serão feitas no fim. Sempre disse que o grupo é muito equilibrado, surpreendentemente o Malmö tem estado afastado dos resultados, então será uma luta com toda a certeza a 3 neste momento, ainda que com vantagem de um e desvantagem de outro. Não queria considerar este jogo decisivo, mas é de grande importância para nós. Vamos ter a mesma ambição olhando para os 3 jogos que faltam. Nada está decidido, é procurar voltar a ser a equipa muito competitiva que já fomos. É uma semana muito dura depois de perdermos três jogos, é algo que nos magoou, que nos feriu. Com grupo que temos não há outro caminho que não lutar para ganhar e ganhar aqui já amanhã", disse ainda o treinador do Sp. Braga, de 50 anos.O atual ciclo de três derrotas (FC Porto, Saint-Gilloise e Chaves) surgiu depois da paragem dos campeonatos para os compromissos das seleções. "Causa mossa, não digo de forma particular, porque foi uma paragem competitiva, não parámos. Coincidiu com isso, sim, não fugimos à questão. Sabemos da responsabilidade que temos em demonstrar de novo o que fizemos anteriormente, com bons jogos, golos e vitórias. O futebol é resultados, quando se ganha parece que está tudo bem, e não está, e quando se perde é tudo dramático e eu não entro por aí. Não acho que seja assim tão dramático. Não queremos e não gostamos, mas temos a equipa preparada para dar uma resposta capaz, que passa por sermos iguais a nós próprios e termos confiança, pois o que fizemos no passado recente dá-nos confiança", acrescentou Artur Jorge.O treinador confirmou a total disponibilidade de Al Musrati. "Sim, está a 100%. Poupámos porque não estava em condições, mas está connosco e a 100%", disse.Já na conferência de imprensa, Artur Jorge focou a mesma ideia relativamente ao momento atual da equipa arsenalista. "Tivemos um momento inicial em que foi preciso controlar alguma euforia, era necessário pôr alguma cautela face à quantidade de vitórias. Agora, e conversámos com os jogadores sobre isso, não é um momento dramático para nós. Não é tão bom como queríamos, mas com o reconhecimento pessoal e interno. Não estamos satisfeitos, mas só trabalhando muito e com humildade sairemos de um momento como este", apontou.