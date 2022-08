Artur Jorge assume objetivo na Liga: «Quero voltar a estar no pódio»

Na entrevista concedida esta noite à Sport TV, Artur Jorge reconheceu a intenção de concluir o campeonato que está prestes a arrancar no pódio. Afinal de contas, foi este o último treinador a levar o Sp. Braga ao 3.º lugar (na passagem interina em 2019/20), o único nos últimos 10 anos."Queremos continuar a ser uma equipa ganhadora, que tem conseguido uma afirmação evidente no topo do futebol nacional. Seria importante se conseguíssemos um troféu, nos últimos 3 anos conseguimos 2 troféus, só no ano passado não foi possível. Mas vamos em busca da possibilidade de conquistar um dos troféus e procurar continuar a nossa afirmação, a nossa aproximação, se possível o ataque aos lugares cimeiros para podermos, gradualmente, de forma serena e tranquila continuarmos a ter o Sp. Braga no topo da classificação", começou por dizer, concretizando de seguida."Fui o último treinador a conseguir um 3.º lugar. Portanto, tenho como meta pessoalmente poder tentar e lutar diariamente, e sei que tenho gente capaz à minha volta para poder traçar esse objetivo. Tenho de tentar, é onde mais alto consegui chegar, é aí que está a minha fasquia. É o que ambiciono, voltar a ter a sensação de estar no pódio", afirmou Artur Jorge.E o treinador sublinhou a importância da regularidade na Liga contra todos os adversários, não apenas nos duelos diretos com FC Porto, Sporting e Benfica, tendo dado o exemplo da temporada passada. "Tivemos bons desempenhos contra os três primeiros, mas outros resultados não favoráveis com equipas do meio da tabela para baixo. Nesta altura, também há grande preocupação de trabalharmos parte mental dos atletas. A qualidade está cá, são jogadores de grande competência, futebolisticamente com muitas qualidades. Temos de ter capacidade de trabalhar mentalmente, do ponto de vista da ambição, não facilitar com nada nem com ninguém, para termos a constância a um nível alto, que nos permita jogar onde e contra quem for para ganhar", disse o treinador."Este será o desafio que coloco aos jogadores. Com essa exigência máxima, criamos condições de estar mais perto do sucesso. E do outro lado, tenho uma resposta máxima na entrega e compromisso. O que se pode separar de jogadores e treinador, neste momento, é apenas a posição e cargo, porque quero tanto quanto eles ganhar. E espero também poder criar esta dinâmica para fora, para podermos ter os adeptos perto de nós. É importante que acreditem no que estamos a fazer, que possam estar connosco em todos os momentos", acrescentou.António Salvador não escondeu, ao longo dos últimos anos, o sonho de conduzir o Sp. Braga a um inédito título de campeão nacional. Artur Jorge partilha desse sonho, mas lembra que é um processo que envolve várias etapas."Compreendo a ideia do presidente e sei que o sonho não é só dele, também tenho esse sonho. Mas não podemos chegar ao topo da montanha sem duas ou três paragens para oxigenar. Temos esse sonho, é legítimo até pelo que tem sido o crescimento e o papel do Sp. Braga não só no plano nacional mas também internacional. Os adeptos sonham com isto, mas há etapas para conquistar e para lá chegar. Iremos lá chegar, mas não podemos colocar a pressão de um dia e data marcada", afirmou Artur Jorge.