Artur Jorge chega à final da Taça na "cadeira de sonho": «Quero estar na tribuna, de troféu na mão»

Artur Jorge vai, pela primeira vez, marcar presença na final da Taça de Portugal como treinador e ao comando do seu Sp. Braga, depois de o ter feito como jogador (1998, final perdida para o FC Porto... de Sérgio Conceição) e como adepto."Tive a oportunidade de disputar uma final como jogador, tive em todas as outras como adepto, exceto a de 66 porque não era nascido, mas não pensava há uns anos que seria possível estar na posição em que hoje estou. E isso valoriza mais ainda aquilo que é este meu objetivo", começou por dizer o treinador do Sp. Braga, em entrevista concedida ao 'Grande Área', da RTP3."Estou muito satisfeito, da mesma forma que quando o fiz como atleta, por poder conduzir o Sp. Braga a uma final da Taça. É um marco importantíssimo e vai marcar com certeza a história da minha vida", acrescentou o treinador, de 51 anos, admitindo o seu desejo: "O meu maior desejo é poder estar nessa tribuna, com o troféu na mão, para ajudar a que o Sp. Braga possa fazer desta época, que já é muito boa, histórica, com a conquista do troféu.""Estou sentado nesta cadeira de sonho desde o início da temporada. Ela tem tanto de realidade quanto o trabalho que tivemos para chegar onde chegamos. Cadeira de sonho onde se mistura todo o meu passado ligado ao Sp. Braga, um objetivo conseguido em que esperei pacientemente e trabalhei arduamente para cá chegar. Tendo em conta que é competição muito simbólica, dizer que dentro do meu percurso no Sp. Braga poder disputar uma final como treinador, líder de um grupo de homens excecional, de um clube com massa adepta excecional, vai proporcionar maior enchente de sempre de adeptos do Sp. Braga nessa final. Temos tudo o que é necessário para podermos ter um grande jogo de futebol, uma ambição desmedida para conseguirmos vencer esse troféu.""Eu acho que sim. O que fizemos enquanto Liga, o facto só de podermos disputar a Taça, juntar o 3.º lugar, é inédito na história do clube, para além do pulverizar de registos: o maior número de golos marcados, vitórias na Liga, vitórias em termos absolutos, pontos na Liga. Tudo isto faz com que época tenha sido especial, de grande desafio interno também, onde nunca deixámos de nos desafiar a cada jogo para chegarmos a estes registos e estas marcas. O que fica e o que queremos valorizar é esse 3.º lugar para acesso às eliminatórias da Liga dos Campeões e naturalmente a final da Taça, onde temos a ambição de vencer para tentar fechar época da melhor maneira possível.""Muito orgulhoso, tenho tentado encontrar adjetivos para classificar o meu estado de espírito, que é de plenitude, porque estou muito satisfeito por estar a treinar o Sp. Braga, muito satisfeito com o trabalho desenvolvido até agora, muito satisfeito por poder disputar final da Taça, termos conseguido transportar empenho e dedicação em cada jogo para os nossos adeptos. Superámos registos do número de adeptos no nosso estádio. Estamos a fazer um trabalho que agrada às pessoas.""Acho que sim, naquilo que é a ambição, determinação, temos aqui algumas diferenças para com os outros três em relação a alguns aspetos que são reconhecidos por todos. Mas temos de fazer o nosso caminho, a nossa grandeza está na nossa mentalidade, naquilo que temos enquanto ambição, naquilo a que nos propomos e podemos atingir."