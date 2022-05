Artur Jorge: «Chego aqui não por ser o mais fácil, mas por mérito»

Artur Jorge foi apresentado na manhã desta segunda-feira como novo treinador do Sp. Braga. Com contrato válido por dois anos, o antigo capitão dos arsenalistas diz que chegou "ao topo" por "convicção e não por emoção"."Estou aqui com o coração completamente cheio. Muito obrigado pela oportunidade, estou extremamente grato e contente pelo desafio. Chego aqui por convicção, não por emoção, por ser o mais fácil, mas por mérito. Estou cá pela competência demonstrada, por acreditar que este dia ia chegar e do mérito que fui tendo"."O meu percurso de carreira, por opção, tem sido feito por lealdade e fidelidade ao Sp. Braga e, com muita dedicação, chego agora ao topo. Aqui quero também continuar a ganhar, teremos um plano, energia, mentalidade ganhadora e implacável para termos sucesso"."A responsabilidade estará sempre presente e esta cadeira de sonho, que sinto que é minha, sinto-me dono dela pela aposta e que essa responsabilidade será sempre grande, hoje e sempre. Não altera nada"."O presidente foi muito claro há dois anos. Deu-me a oportunidade, o desafio foi cumprido e o que teria feito não era garantia para continuar. Tive essa paciência, de voltar atrás, de esperar, de continuar a ganhar. Fomos uma equipa vencedora nos sub-23 e equipa B e quero que continue assim"."Entrar sempre para ganhar. Os objetivos que colocamos terão exigência máxima, suportada pelos jogadores para termos essa mentalidade. A formação é um projeto de continuidade, queremos consolidar apostas naqueles jogadores que são mais-valia e que podem ser apostas imediatas e, ainda, criar ativos desportivos e financeiros. Temos jovens com muito talento"."Os jogadores que acabaram a época são os que temos no plantel atualmente e que contamos para a próxima época. O Ricardo Horta é jogador do Sp. Braga neste momento"."Conhecem-no do trabalho que fez na Belenenses SAD e trabalhou comigo na formação. Já trabalhámos juntos e sei que ao ser meu adjunto pode tornar a equipa mais forte".