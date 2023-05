Artur Jorge com a ambição em alta: «Há ainda muito por conquistar»

Artur Jorge foi, esta quinta-feira, eleito o treinador do mês de abril da Liga Bwin e recorreu às redes sociais para celebrar o feito. O técnico do Sp. Braga apontou que esta conquista é o seguimento de um trabalho que tem dado fruto, mas garantiu que não quer ficar por aqui."É uma consequência da história que estamos a construir, temos de ter noção do que estamos a alcançar e ainda mais do que há por conseguir. Para continuar a ambicionar mais, temos de valorizar o progresso, ter orgulho em cada passo dado, e reconhecer o esforço e a dedicação que temos demonstrado. Há ainda muito por conquistar e o foco está nisso mesmo", escreveu Artur Jorge, com a mira colocada em "alcançar novos patamares de sucesso" para o Sp. BragaPor outro lado, o técnico disse-se feliz pelo prémio. "Receber o Prémio Vítor Oliveira de melhor treinador do mês de abril da Liga Portugal é uma grande honra e sobretudo consequência da caminhada que temos vindo a realizar esta época. Este prémio não é só meu, mas de cada pessoa que fez e continuará a fazer parte do nosso dia a dia. Partilha especial com os meus jogadores, um grupo de homens que tanto tem dado e lutado, em prol do todo, os nossos adeptos, que incondicionalmente nos apoiam e a minha equipa técnica, é nosso!", atirou.