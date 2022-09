Artur Jorge: «Com alta voltagem»

Artur Jorge exige uma equipa "intensa" e de "alta voltagem" para derrotar o líder da Bundesliga. "Vamos apresentar o melhor onze para derrotar o adversário, esperando que haja condições para se jogar bem. Individualmente podemos ter aqui uma vantagem do ponto de vista técnico. Queremos ser intensos, uma equipa de alta voltagem", avisou o treinador do Sp. Braga, sentindo-se "muito entusiasmado com este jogo".

"Serão duas grandes equipas com intensidade que gosto de ver nos jogos, como têm feito nas competições internas. Máxima ambição e exigência máximas e onde vamos ser postos à prova", assumiu Artur Jorge, reconhecendo que os seus jogadores terão de ser "muito competentes e com a ambição de ganhar para consolidar a posição no grupo".

"Digo aos jogadores para que nunca desistam até ao fim e temos tido a coragem de olhar para os jogos de forma determinada. Uma luz que não pode faltar é a ambição", disse ainda o técnico bracarense, voltando a assumir a candidatura a topo do grupo D da Liga Europa. "Queremos ganhar o grupo e o discurso dos jogadores é um sinal de que há uma ideia coletiva, um alinhamento das ideias e olho para este jogo apenas determinado em vencer e consolidar o 1.º lugar", registou, sabendo que pode cavar um fosso de 6 pontos para o Union Berlin, mas "sem achar que tudo está feito". "Esta equipa tem margem de crescimento, vai evoluir e a Liga Europa tem um valor importante para nós, pois queremos levar o nome do Sp. Braga cada vez mais longe", reforçou também Artur Jorge, focando-se num número histórico, uma vez que os arsenalistas podem conseguir hoje vitória 50 na Liga Europa.

Já o central Paulo Oliveira focou o discurso de Ricardo Horta antes do último jogo em Vila do Conde. "O nosso capitão tocou no ponto mais importante, não nos podemos cansar de ganhar. Esta sede não terminou no último jogo", avisou.