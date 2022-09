Artur Jorge confiante para ciclo exigente: «Estamos preparados»

O Sp. Braga dá hoje o pontapé de saída da sua missão europeia de 2022/23, que tem um objetivo bem claro. Artur Jorge já o tinha dito aquando do sorteio e, ontem, reforçou a ideia. "Vamos fazer tudo para vencer este grupo. Não há um nome mais sonante, mas faz parte da nossa ambição passar este grupo, ficando em 1º lugar", disse o técnico do Sp. Braga.

E esta partida na Suécia, onde o treinador espera quebrar o enguiço do clube que nunca venceu em três jogos ali realizados, inicia também um ciclo de maior carga competitiva, com jogos à quinta e ao domingo ou segunda-feira. "Estamos preparados para este momento. É uma competição muito curta na margem de erro, pois no início de novembro termina a fase de grupos. Vai condicionar ao acumular jogos de Liga Europa e campeonato, mas preparámos o plantel para termos a consistência de valores individuais para que o coletivo não se sinta e possamos dar resposta agora, no domingo com o Rio Ave, na próxima quinta-feira de novo na Liga Europa e depois com Vizela. Temos jogadores para isso", anotou o treinador.

Resta perceber como é que a equipa vai lidar com várias mudanças num onze que estava firme neste início de época. Além dos castigados Iuri Medeiros e Tormena, ontem ficou a saber-se que Niakaté não vai a jogo por lesão traumática contraída frente ao Vitória. "As baixas encurtam só as opções, mas não retiram a qualidade que vamos ter à disposição. A ambição e determinação vão manter-se. Temos três centrais disponíveis e os dois que vão jogar de início terão a confiança de toda a estrutura", assegurou Artur Jorge.

Orgulho na estreia

Esta será a estreia do bracarense como treinador nas provas da UEFA, onde somou sete jogos como jogador do Sp. Braga: "É um grande orgulho. Nao estou ansioso, estou antes motivado porquer vou concretizar mais um sonho."



Peso da responsabilidade



Castro não valoriza qualquer questão relacionada com favoritismos. "O favoritismo não conta para muita coisa, o que conta é tentarmos entrar bem no jogo, para ganhar. É muito importante começarmos o grupo a ganhar", apontou o médio, na conferência de imprensa já na Suécia.



"Somos o clube português com mais jogos nesta prova. Não queremos fugir da responsabilidade de representar o país na competição e, por isso, esperamos vencer", disse, à Sport TV. Se for a jogo hoje, utilizará uma máscara na face. O médio, vinculado até 2023, espera ser "muito importante no Sp. Braga por muito tempo". "Os outros jogadores que não têm a mesma experiência chegam à equipa com uma maturidade incrível. E isso é muito importante", frisou.