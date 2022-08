Artur Jorge conta com Ricardo Horta: «O presidente pede 20 milhões, está a ser simpático»

Artur Jorge concedeu uma entrevista à Sport TV, emitida esta noite, onde abordou vários temas, sem ter passado ao lado do dossiê Ricardo Horta. Tem sido um dos protagonistas deste verão, mas com o treinador do Sp. Braga a garantir que conta com ele e que o capitão "está completamente satisfeito por estar onde está".A questão inicial incluiu também Al Musrati, outro jogador cobiçado neste mercado. E Artur Jorge afastou qualquer sobressalto relativamente a estes dois jogadores. "Não, de todo. Sempre tive conversa franca e honesta com o presidente, sei tudo o que se passa em relação aos meus jogadores e neste momento os meus jogadores Al Musrati e Ricardo Horta são meus e conto com eles, porque são jogadores de mais valia para o clube e, acima de tudo, o que vejo neles é que estão completamente impávidos e serenos quanto à mediatização do seu nome. Têm tido entrega dedicação e compromisso com o Sp. Braga que me deixa muito tranquilo", começou por dizer Artur Jorge."O Ricardo é o nosso capitão, é o meu capitão. Acrescenta não só desportivamente, mas também a sua valência no dia a dia, um jogador super tranquilo, muito dedicado no dia a dia. Fez 90 minutos feitos [contra o Celta de Vigo], a um bom nível e é um jogador completamente comprometido com o projeto e ambições do Sp. Braga", anotou, tendo depois admitido o mediatismo em torno de Ricardo Horta."Há muito maior pressão no dia a dia do atleta, mas o Ricardo está completamente satisfeito por estar onde está, comprometido com os objetivos do Sp. Braga e tem o conforto de ter relação muito próxima com o presidente. Tudo está muito claro para toda a gente, o presidente fez questão de clarificar publicamente. Neste momento estamos identificados com o dia a dia e o que pode ser o dia de amanhã", disse.E será, Ricardo Horta, um jogador que vale 20 milhões de euros, conforme pede António Salvador? "20 milhões é o que presidente pede, a cláusula é de 30. Está a ser simpático. Mas é um jogador que, pelo seu valor, vale isso. E para mim, enquanto treinador dele neste momento, estou muito satisfeito por contar com o jogador daquela qualidade, que me pode ajudar a mim e acima de tudo ao Sp. Braga pelo que representa já enquanto um histórico do clube", referiu Artur Jorge.O treinador dos guerreiros sublinhou que o plantel tem 28 jogadores "e Ricardo Horta é um dos 28". "Portanto, é com esses que preparamos, definimos e iremos atacar os objetivos", disse. No entanto, caso Horta venha a sair, a solução está dentro de casa."Tenho um plano B, com certeza, temos jogadores no plantel, temos 24 de campo. Tenho naturalmente alternativas para a posição dele, haverá jogos em que Ricardo poderá não jogar, e tenho de ter alternativas válidas e capazes de dar uma resposta capaz já neste momento. É extremamente regular, muito fiável e um jogador que acrescenta valor. Encanta-nos a todos tê-lo connosco", apontou, recusando a ideia de eventual mudança de objetivos se Horta sair: "Neste momento esse cenário não se coloca."