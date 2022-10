Artur Jorge critica arbitragem: «Não acredito que na Premier League fosse lance para penálti»

Artur Jorge lamentou a derrota sofrida com o Union Berlin, após um penálti cometido pelo Sp. Braga que diz ter decidido um "jogo equilibrado". Apesar do desaire, o técnico dos bracarenses mostrou-se satisfeito com a atitude da sua equipa."Infelizmente o lance do penálti terá de ser o que vamos falar mais vezes porque marcou o resultado final de um jogo equilibrado frente a uma equipa competente. Demos uma resposta à altura. Aguentámos os momentos de pressão e mostrámos carácter. Batemo-nos de forma digna e estou satisfeito com o trabalho da minha equipa, mas o penálti afasta-nos do apuramento direto. Lamento porque não deveria ser isso que deveria falar", começou por referir à Sport TV, para depois apontar o dedo à equipa de arbitragem."Toda a gente honesta percebe que há um erro de avaliação e é um lance que desfaz o equilíbrio. Curiosamente é a segunda vez aqui. Custa muito falar sobre isso, nem eu gosto de falar, mas deita por terra o nosso trabalho. O penálti foi apenas uma questão de interpretação do árbitro. O que nos foi dito é que foi uma questão de critério. Parece-me um critério demasiado largo porque não me acredito que na Premier League fosse um lance para penálti", frisou, voltando a elogiar a sua equipa."Fomos uma equipa sólida e capaz. Necessidade de coesão no arranque e quando foi preciso arriscámos com vários elementos. A oportunidade chegou, mas não fomos eficazes. É desconfortável estar nesta posição, até porque pouca culpa temos no contexto", concluiu.