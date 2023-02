Artur Jorge dá a receita para Florença: «Pôr-nos em vantagem e ver o que o jogo pode dar»

Artur Jorge foi pragmático na conferência de imprensa de antevisão ao jogo da 2.ª mão do playoff da Liga Conferência, com a Fiorentina. A equipa minhota perdeu na semana passada por 4-0, pelo que a missão é hercúlea e passa, em primeiro lugar, por conseguir a vantagem no marcador e, depois, esperar pelo que o jogo der..."Assumimos a dificuldade da tarefa que temos pela frente. Vamos priorizar objetivos, procurando ser competitivos para vencer o jogo. É a primeira missão para depois perceber o que o jogo nos pode trazer. Entrar em campo para vencer, dentro dos valores que temos tido esta temporada e o que tem sido o carácter e ambição da equipa.""O que espero da Fiorentina é que volte a ser uma equipa que entre como entrou na primeira mão. Tem demonstrado ter valor individual e coletivo, apesar de não estar expressado na classificação da Serie A, mas aposta muito nesta competição. Vai respeitar-nos e entrar com a mesma seriedade como em Braga.""Faz parte do meu trabalho ter a capacidade de olhar para cada jogo com mesma ambição e determinação. Quando digo que é tarefa mais difícil, não digo que seja impossível. Vamos ter oportunidade de fazer um bom jogo e tentar replicar o que de bom fizemos e cometer menos erros, bastantes erros individuais que foram aproveitados. Espero que amanhã seja ao contrário, ter um dia bom para ganhar o jogo.""Não temos nenhum problema físico, todos estão disponíveis. Foi opção mesmo, entendemos que não estaria nas condições de dar o melhor contributo a nível físico, mas vamos apresentar um onze forte, alguns jogadores que têm jogado menos tempo e terão oportunidade de dar resposta.""Esses momentos históricos podem alimentar-nos. Mas vai sempre depender do contexto do jogo. Entrar a perder 4-0 é desvantagem grande, mas vamos lutar pelo resultado, por-nos em vantagem e depois ver o que o jogo pode dar."