Artur Jorge: «Dá-me a sensação que nos tiraram alguma justiça»

Artur Jorge fez esta sexta-feira a antevisão ao jogo da 34.ª e última jornada da Liga Bwin com o P. Ferreira, agendado para este sábado, às 20h30, no Estádio Municipal de Braga."O objetivo está conseguido, o que espero é que possamos ser uma equipa com princípios de sempre, nomeadamente com ambição, determinação, seriedade e olhar para o último jogo e poder ganhá-lo. Esse é o objetivo.""Houve mais momentos felizes e o que terá pesado foram as derrotas, mas diria que reagimos bem, rapidamente e o caminho mais comum foi o ganhar. Tombámos, mas nunca nos desviámos do nosso caminho.""O objetivo foi sempre claro, que era acabar no top-3. Mesmo não tendo falado da classificação, fomos conseguindo fazer mais do que falar. A partir da terceira jornada não saímos mais dessa posição ou do 2º lugar, e demonstra a consistência de toda a época, em que tivemos de trabalhar muito. Estamos nesta posição em função da nossa consistência e dá-me a sensação de que nos tiraram alguma justiça em relação a outros rivais. É um sinal que o que fizemos foi em função do nosso trabalho e não o dos outros.""Gostava de ter tempo, é o meu campeonato e queria ver quem poderá ganhar. Se tiver oportunidade vou ver o que puder, assim como vi o Sporting-Benfica para ver se podíamos fechar o 3º lugar. Vi e festejei a nossa conquista. Aquilo que digo é que esta é uma campanha de consistência.""Quero acreditar que sim. Tenho de aceitar a crítica, perdoar aos que não acreditavam, porque, se tiverem algum sentido de justiça, têm de mudar de opinião ao dia de hoje. O que fizemos foi mesmo muito bom e nunca duvidei do que era capaz de fazer, da minha capacidade de chegar onde chegamos. Mas sem este grupo ficaria mais difícil.""Não dou oportunidade a ninguém. Espero que a equipa mantenha a seriedade e defenderei esse princípio.""Há sempre objetivos. Podemos superar a melhor pontuação de sempre do Sp. Braga, garantir o melhor registo de golos e o maior número de vitórias na Liga. Se isso não é suficiente para ter ambição, estamos no sítio errado."