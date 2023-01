Artur Jorge deixa críticas à Liga: «Fomos muito prejudicados na escolha do dia deste jogo»

Artur Jorge salientou a dificuldade que o Sp. Braga teve para conseguir conquistar os três pontos (1-0) este sábado na receção ao Boavista em jogo do campeonato, deixando ainda duras críticas à Liga Portugal quanto à marcação do jogo para três dias após o último embate dos arsenalistas (quarta-feira, contra o V. Guimarães, para a Taça de Portugal).





"[União decisiva?] Sim, pois este foi um jogo muito exigente. Tinha dito que o Boavista era muito competitivo, combativo e foi preciso ter serenidade para marcar no melhor momento. Fizemos uma primeira parte mais presa, fizemos o golo no início da segunda e, depois, conseguimos defender a vantagem", começou por dizer o técnico do Sp. Braga, em declarações na conferência de imprensa após o duelo contra o Boavista na Pedreira."Jogo muito difícil para nós, com muitos jogadores abaixo do normal fisicamente e fomos muito prejudicados na escolha do dia deste jogo. Depois da partida de quarta-feira, fazer outro jogo no sábado… Não houve o cuidado por parte da Liga na marcação deste jogo e, por isso, o rendimento não foi aquele que queríamos. Era humanamente impossível dar uma resposta num espaço tão curto.""Não acho. Vivemos, sim, uma boa fase. Temos feito um percurso de consistência. Desde Alvalade que temos feito um bom trabalho, mas queremos prolongar e isso só se consegue com dedicação e trabalho. É um momento muito bom, mas ainda podemos crescer e olhar para o próximo jogo com a mesma determinação, sermos melhores e continuarmos em grande.""Vamos lutar e focar-nos para acabar a 1ª volta na Liga Bwin com 40 pontos, sempre com realidade, determinação, mas também equilíbrio", terminou.