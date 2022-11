Artur Jorge depois da queda para a Liga Conferência: «Não pode deixar mossa nenhuma»

O Sp. Braga vem de uma vitória sobre o Malmö, na última quinta-feira, mas que não chegou para cotinuar na Liga Europa, com a equipa a ter caído para a Liga Conferência. Artur Jorge lembrou que essa realidade "não pode deixar mossa nenhuma" na equipa, na antecâmara da receção ao Casa Pia, que mereceu vários elogios do treinador bracarense."É uma das boas equipas, uma boa surpresa e está onde está porque fez por merecer. Diria até que pode aspirar a algo mais do que a permanência. Espero um Casa Pia a defender bem, compactamente, a dar iniciativa ao adversário, com linhas mais baixas e utilizando a sua maior arma, que são as transições ofensivas, pois tem jogadores rápidos e que podem desequilibrar. Do Sp. Braga podem esperar uma equipa com a mesma ambição, igual a si própria, sabendo que o que fizemos até aqui tem sido bom, deu-os muito trabalho, mas temos de continuar da mesma forma, a aspirar onde estamos nesta altura, com a exigência de que trabalharemos cada vez mais.""Sei desses números, são registos que demonstram o que disse, que defende com muita gente, junto da sua área, o que diminui os espaços. Vai exigir paciência da nossa parte, boas dinâmicas para encontrar espaços necessários para chegar ao golo. Como sempre, queremos fazer golos para ganhar o jogo.""Não pode deixar mossa nenhuma e temos de ter maturidade competitiva. Não podemos estar de cabeça baixa, até porque ganhámos o último jogo.""Todos perdemos pontos. Também não contava perder pontos com o Chaves, da forma como perdemos no Dragão... Todas as equipas têm perdido pontos e o importante é pensar no que possamos fazer em termos da nossa consistência. É assim que procuramos encarar os jogos, com ambição de os ganhar. Tem de haver equilíbrio e é a consistência que nos levará aos lugares de cima, sempre com ambição de determinação.""Difícil tem sido gerir a exigência, independentemente da ser jogos de Taça de Portugal, Liga Europa ou campeonato. O facto de haver essa exigência sobre o nosso desempenho, o de ter de ganhar jogos faz com que tenhamos pouco tempo ou espaço para saborear as vitórias. Isso diminuiu a qualidade de treino e passa muito mais por apresentar o adversário, analisar e conhecer melhor o adversário. Desde sempre houve muita frontalidade com os atletas, muita conversa e o importante passa por saber que todos são importantes. Todos eles têm sentido isso: a gestão, não sendo pensada, é feita a pensar na equipa."