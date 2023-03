Artur Jorge: «Desde o primeiro minuto procuraram controlar o jogo e ganhar»

Artur Jorge, treinador do Sporting de Braga, abordou as incidências da goleada em Vizela (0-4), a contar para a 24ª jornada da Liga Bwin."Os jogadores tiveram grande mérito, pela forma séria e honesta como desde o primeiro minuto procuraram controlar o jogo e ganhar. Na primeira parte, tivemos alguns momentos de lentidão que não me agradaram muito. Controlámos o jogo, mas sem capacidade para finalizarmos aquilo que criávamos. Ao intervalo, retificámos e a segunda parte foi diferente no ataque à baliza contrária e na objetividade. Foi uma vitória justa. Sentimos lentidão no nosso último terço [durante a primeira parte]. Estivemos muitas vezes longe das zonas de finalização. Conseguimos chegar à área, mas não conseguimos ferir o adversário. Precisávamos de, naquele momento, corrigir o que estávamos a fazer para sermos mais eficazes na finalização."Pensei dar mais velocidade à equipa com o Alvaro [Djaló na substituição após o intervalo]. Poderíamos ter sido mais agressivos ofensivamente na primeira parte, para fazermos mais golos. A linha defensiva esteve muito bem. Tivemos um compromisso defensivo muito importante para manter a baliza a zeros. Na segunda parte, estivemos bem melhores.""Gosto de me afastar nesses momentos [a propósito do lance que mereceu a consulta ao videoárbitro por seis minutos, acabando por ser assinalado fora de jogo]. Foi dito naquele momento em que não tiveram a perceção da segunda bola a entrar na nossa linha defensiva, de fora de jogo. Foi necessário recorrer ao videoárbitro.""Demos um passo importante para o nosso percurso. Era importante vencer num campo muito difícil. Queríamos consolidar esta nossa posição, mas temos de pensar na forma como meritoriamente ganhámos. Iremos pensar no jogo com o FC Porto a partir desta semana".