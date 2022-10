Artur Jorge desvaloriza fase menos positiva: «Não tenho memória curta»

Depois de duas derrotas seguidas, uma para a Liga Bwin e outra para a Liga Europa, o Sp. Braga tenta este domingo reencontrar-se com as vitórias na receção ao Chaves (20H30). Artur Jorge, técnico dos arsenalistas, diz que a equipa minhota tem de "olhar para a frente" e lembra o que é primeiro a não deixar entrar o "negativismo"."Espero que seja um bom jogo, espero que sejamos capazes de proporcionar um bom espetáculo e de ser capazes de ganhar. É um adversário muito competente, com muita qualidade individual e vai, com toda a certeza, tentar criar dificuldades. Mas esperamos ganhar e fazer um bom jogo"."Temos sempre pouco tempo de viver dos resultados e tive sempre o cuidado, pois não tenho memória curta, de acalmar e serenar alguma euforia pelo que estávamos a fazer. Sou o primeiro a fazer com que não entre nenhum negativismo mediante o resultado de quinta-feira. É futebol, aos 87’ estávamos a ganhar, mas permitimos uma reviravolta e, neste momento, o foco é o campeonato. Espero que seja um jogo de retoma"."É difícil, mesmo a frio, explicar o que aconteceu. A equipa procurou agarrar-se à vantagem do momento, ainda que recuou de forma inconsciente, o adversário reagiu com futebol mais direto e, como já disse, dois golos em 8 minutos acaba por nos condicionar a expetativa que tínhamos. Mas temos de ser capazes de perceber que não tivemos o jogo e o resultado que queríamos e temos uma oportunidade, já amanhã, de ganhar, de mostrar que aqui a ambição nunca falta. O nosso percurso passa por estar nos primeiros lugares"."Tenho dito que tenho total confiança no meu grupo de trabalho, temos conseguido utilizar toos os jogadores do plantel, à exceção do Hernâni, e todos têm dado boa resposta, Por força dos castigos do Matheus e Fabiano, vamos ter outros jogadores de qualidade, e o restante será perceber de que forma podemos acrescentar valor à equipa para estar na máxima força"."A parte mental é importantíssima de se trabalhar, tanto quando se perde como quando se ganha. É sempre mais difícil manter a ambição e concentração quando se ganha. E temos o caminho de voltar a ganhar. Sobre o lado emocional, deixa algumas marcas, mas temos de trabalhar essa parte emocional e focarem-se no jogo que têm pela frente. Agora é olhar para a frente, para a curva ascendente, sem particularizar os setores"."Houve alguma quebra de vivacidade na equipa, tanto no Dragão, como na quinta-feira, mas quando pretendo desvalorizar esse negativismo de que falo é ver que temos duas derrotas. Temos de saber o que fizemos e o que poderíamos ter feito, olhando para o futuro. O trabalho pede sempre trabalho".