Artur Jorge e a ambição na Taça de Portugal: «Temos de estar nas decisões»

É de olhos postos na possibilidade de carimbar uma ida ao Jamor que o Sp. Braga viaja para a Madeira, esta terça-feira, onde defrontará o Nacional na quarta-feira, pelas 19h30, num jogo referente à 1.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal.Os arsenalistas já venceram esta prova em três ocasiões, duas delas nas últimas sete temporadas. Ora, Artur Jorge quer repetir o feito, de forma a ajudar o clube a cimentar o estatuto que tem vindo a conquistar."Temos o objetivo de chegar à final e depois posteriormente iremos pensar em títulos. A prioridade será estarmos na decisão. Tem sido dessa forma que tenho preparado jogadores para nos impormos a nível nacional. Temos de estar nas decisões. Não estivemos na Allianz Cup, estamos no campeonato, estamos na Taça. É desta forma que nos afirmamos enquanto qualidade, é nesse sentido que olhamos para o jogo. Não quero valorizar em demasia o percurso, mas a conquista de títulos ajuda a solidificar o papel que nos coloca entre as quatro principais equipas. É dessa forma que olhamos para esse possibilidade de conquistar mais um troféu, valorizando capacidade de estar nas decisões", disse o técnico, reiterando a ambição de ir ao Jamor."Perspetivo um jogo cheio de ambições. Seremos uma das quatro equpas que dará tudo para estar na final. Chegados a este ponto, queremos muito estar presentes na final. Temos dois jogos em que teremos de ser iguais ao que temos sido, iguais a nós próprios. Determinados em poder fazer um bom jogo e um bom jogo passará sempre por fazer um bom resultado. É isto que perspetivo. Estamos a preparar-nos para isso", acrescentou.O desejo de seguir em frente é, portanto, total, razão que, aliada à qualidade que o técnico reconhece ao Nacional, o levará a colocar "a melhor equipa". "A qualidade do adversário obriga-me a entrar com a melhor equipa. Vamos ter a equipa com a mesma abordagem. Mantendo a coerência, a seriedade passa por encontrar a melhor equipa para dar resposta e ganhar o jogo na Madeira", apontou.Entre as opções, refira-se, não estará Sequeira. O lateral-esquerdo está ainda a recuperar de lesão e apenas fez tratamento e ginásio, esta terça-feira. Por essa razão, Artur Jorge diz que é "prematuro" contar com o jogador.