Artur Jorge e a deslocação a Vizela: «Somos uma equipa que motiva os adversários»

Declarações de Artur Jorge na véspera da deslocação do Sp. Braga ao terreno do Vizela (20H30), a contar para a 24ª jornada da Liga Bwin.Será prudente retirar o peso histórico dos encontros anteriores. Naturalmente temos esse dado, ajuda a perceber o que é jogar na casa do Vizela, mas estamos preparados para contrariar essa dificuldade para somar mais três pontos e ganhar o jogo, pois esse é o objetivo que teremos em mente.É o mais complicado porque é o próximo, mas é, sem dúvida, pela valia da equipa, com valores individuais acima da média, que vem motivada pela vitória na casa do Estoril. Somos uma equipa que motiva as contrárias a dar tudo. É um jogo de elevada exigência, mas preparámos o jogo para isso. Vamos procurar ser sempre melhores.Tenho dito isto aos jogadores que há sempre uma margem de crescimento. A melhor primeira volta é apenas um registo conseguido por nós, temos de ser mais eficazes, mais competentes a defender, ganhar mais jogos. Há aqui muito espaço de crescimento e, também na parte individual, desafiando os jogadores. Acho que é muito importante evoluir e isso só se faz a desafiar os meus jogadores, a ganhar mais vezes.Não tenho tido problema nenhum com isso, aqui não há azia. O plantel cedo percebeu as regras e o alinhamento. Quando há esse alinhamento mais fácil fica essa gestão. O contributo de cada um é nos 90 minutos, como titular ou suplente. A motivação vem de eu ser justo com eles, muito frontal e todos os jogadores são importantes.A importância é a de amanhã para continuar como nós queremos, dependendo de nós próprios. Esse é o objetivo imediato. O jogo com o Vizela é extremamente importante, não coloca pressão acrescida por jogarmos com o FC Porto, mas sim porque somos exigentes connosco, sempre com ambição e motivação. Nada se altera em função do jogo seguinte. O imediato é que importa e queremos ser competentes para consolidar a nossa posição.Tenho alternativas e ainda bem que assim é. Estão disponíveis para termos o melhor onze. Amanhã verão quem vai jogar. Paulo Oliveira? Está indisponível.