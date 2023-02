Artur Jorge e a goleada ao Famalicão: «Equipa portou-se muito bem»

Artur Jorge realçou a importância da vitória do Sp. Braga diante do Famalicão, após a goleada sofrida frente ao Sporting na última jornada."Era muito importante, tínhamos prometido reagir e voltar a ganhar face ao que foi o jogo anterior. Valorizar a vitória de hoje, voltámos ao caminho anterior. A equipa mostrou ambição, que está comprometida, unida e séria com o que é o trabalho. A vitória foi justa, um Sp. Braga forte. O resultado pode ser exagerado pelos números num jogo mais partido na fase final. Um jogo por nós mais controlado até ao golo do Famalicão. Esse golo despertou-nos novamente para termos de ir em busca do resultado. Quem entrou acrescentou valor à equipa. Foi um Sp. Braga igual a si próprio, ganhador e a somar 3 pontos com justiça", começou por referir o técnico dos bracarenses à Sport TV, no final do encontro da 19.ª jornada da Liga Bwin."Não foi fácil porque tivemos pela frente um adversário competente, um Famalicão forte. João Pedro [Sousa] está a fazer um excelene trabalho e vai ter mais sucessos que insucessos no futuro. Tivemos de os contrariar e superar animicamente ter perdido na jornada anterior. Jogo competente e seguro. Conseguimos de forma mais lenta em alguns momentos, mas é o que tem sido a diferença de quatro dias entre jogos. A equipa portou-se muito bem. Gosto do trabalho que os jogadores fazem, porque, enquanto homens, posso contar com eles. Responderam positivamente e a presentear oa adeptos com a vitória. Unidos podemos chegar onde queremos.""Fomos contratá-los para ajudar a equipa e tiveram um papel muito importante no desenvolvimento do jogo de forma vincada, porque fazem golos e, no caso do Pizzi, assistências. Dois a contribuir para um coletivo muito forte, acreditamos que podem ajudar muito. Foi a estreia do Bruma e do Pizzi, neste caso em casa, e os adeptos puderam ver que temos mais duas soluções para continuar a ter um Sp. Braga forte."