Artur Jorge e a possibilidade de confirmar o 3º lugar: «É a primeira grande oportunidade que temos»

Artur Jorge, treinador do Sp. Braga, realizou a na antevisão na antevisão à partida com o Boavista, agendada para este sábado, às 18h00, no Estádio do Bessa, a contar para a 33ª jornada da Liga Bwin, começando por abordar a oportunidade de garantir o 3º lugar e a melhor pontuação do clube.

"Motivação não pode faltar, tendo em conta a nossa posição, de estarmos a dois jogos do final, teremos este jogo extremamente difícil, frente a uma equipa muito competitiva, mas a motivação está em alta. Podemos fechar as contas de um primeiro objetivo que traçámos, que é ficar no top-3. É um jogo especial, importante e vamos procurar mostrar toda a nossa ambição. É a primeira grande oportunidade que temos para fechar a posição em que estamos atualmente", começou por dizer.

Boavista sem objetivos na época

"É sempre muito ingrato falar do adversário. Há que estão já confortáveis, o Boavista é um caso desses, mas não acredito que nenhuma equipa não jogue para ganhar. Estará mais descomprometido, mas vamos preparados para as dificuldades. Vamos ter pela frente uma equipa tradicionalmente muito competitiva e vamos olhar para dentro e para o que podemos fazer."

"Não valorizei em demasia porque a equipa teve um registo bem conseguido, éramos a melhor equipa em casa defensivamente até ao último jogo. Temos de retirar os porquês e procurar já, no Bessa, ser uma equipa forte defensivamente.""Isso é uma consequência do nosso trabalho. A valorização dos jogadores é mais notada, acredito que hoje há jogadores a fazer a melhor época de sempre, em número de golos, minutos. Há dados que nos levam a afirmar que todos saímos valorizados destes registos individuais. E, por isso, espero ter jogadores nas respetivas seleções. A minha valorização é o mesmo, porque todos saímos valorizados. Porém, o nosso foco é no registo enquanto equipa. É desta forma que vamos olhar para estes dois jogos do campeonato.""Não houve gestão nenhuma. Estão de facto impossibilitados. Todos são importantes e a confiança é plena nos jogadores que estão disponíveis. Pode haver o regresso de alguns, mas o foco é utilizar os que podem dar o seu melhor em prol da equipa.""Temos um longo caminho a percorrer. Tudo o que possa ser a nossa aproximação às três equipas mais fortes será sempre ótimo, ter a possibilidade de estar nas decisões. Não só atingir pódios, mas estar cada vez mais próximos das decisões. Não será sinal de crescimento quando estamos a cinco ou seis jogos do fim e estamos a 15 ou 20 pontos do primeiro classificado."~"Tenho contrato de trabalho com o Sp. Braga. A partir daí…"