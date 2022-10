Artur Jorge e a proposta de adiamento do jogo com Gil Vicente: «Demonstra o mau planeamento da Liga»

Artur Jorge abordou a proposta da Liga de adiar o jogo entre Sp. Braga e Gil Vicente - assim como o duelo do Sporting com o Arouca -, após o triunfo dos bracarenses em Barcelos, e lembrou as palavras de Rúben Amorim acerca da mesma."Vou repetir o Rúben [Amorim]. Acho descabido e demonstra o mau planeamento da Liga para, a 48 horas, falar em adiamento. Temos uma planificação que nos é exigida internamente e seria descabido – e eu disse que não queria adiar – porque sentia que os jogadores queriam jogar e que estaríamos preparados. É o que se veio a confirmar", frisou o treinador do Sp. Braga na conferência de imprensa que se seguiu ao encontro com os gilistas.