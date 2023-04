Artur Jorge e a queda de Portugal no ranking da UEFA: «Temos equipas capazes de dar resposta»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Portugal perdeu o 6º lugar no ranking da UEFA para a Holanda, num cenário que significa que apenas haverá duas vagas na Liga dos Campeões em 2024/25 para clubes lusos. Artur Jorge, treinador do Sp. Braga, abordou o tema na conferência de antevisão ao jogo com o Gil Vicente.

"Tem consequências imediatas porque perdemos um lugar nas competições europeias [Liga dos Campeões]. Para nós, enquanto Liga, é um dado negativo face às nossas aspirações, isto na medida em que temos equipas capazes de dar resposta e de conseguir melhores performances nas competições europeias. Nesta altura, o foco é nós, enquanto clubes, termos a capacidade de percebermos que temos de ser mais capazes em termos de competições europeias para podermos levar Portugal a subir no ranking. A França está próxima também, estamos todos juntos com a Holanda, e esperamos ser capazes de podermos ultrapassar para recuperarmos ou até melhorarmos a posição. Dessa forma teremos mais equipas na UEFA, o que seria excelente para não ficarmos reduzidos apenas às competições internas", referiu.