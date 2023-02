Artur Jorge e a receção ao Famalicão: «Estou extremamente confiante»

Poucos dias depois da goleada sofrida em Alvalade, o Sp. Braga volta a entrar em ação para a Liga Bwin, desta vez na receção ao Famalicão (domingo, 15H30). Artur Jorge, técnico dos minhotos, sublinhou a "confiança, união e ambição" do grupo que lidera para voltar às vitórias."Olhamos para o próximo jogo da mesma forma que temos feito noutros, com a responsabilidade e exigência pessoal de podermos ser capazes de vencer, com a mesma ambição de sempre e sabendo que este é o caminho: voltar a ganhar rapidamente e voltar ao registo mais comum da nossa parte", começou por referir, assumindo que a equipa não passará a colocar dúvidas sobre si mesma após a goleada consentida diante do Sporting."Não, de todo. Esta confiança que tenho é alimentada pelo grupo de homens e pelos adeptos. Temos tido a manifestação de centenas de mensagens de apoio para a equipa, para mim em particular, e deixo a minha gratidão por isso. Significa que estamos no bom caminho e que olhamos para muito além de um resultado só - olhamos para os 31 jogos e as 22 vitórias. Este é um sinal de extrema união com os adeptos, que estamos no bom caminho, que nos fazem acreditar", referiu.Sobre confiança e união, dizer também que dois jogadores, Tiago Sá e Castro, no momento de análise ao jogo [com o Sporting], manifestaram perante o grupo a confiança, determinação e ambição e é sinal que temos um grupo muito unido, que quer ganhar e que não se vai deixar afetar com o quer que seja. Estamos cá para lutar e só unidos podemos ser mais fortes."Quero olhar para o resultado por aquilo que ele vale e fomos inferiores ao adversário. Não adianta falar em justificações, falar em factos, condicionantes e, de uma forma geral, foram 3 pontos perdidos no campeonato. Já houve resultados contrários e não foi mais do que 3 pontos. Não fomos capazes de contrariar o adversário e determinados para, humildemente, tentar vencer o jogo. O equilíbrio é fundamental para uma grande época e estou extremamente confiante, pois tenho um grupo que quer dar uma grande resposta, um grupo de muita qualidade e que são grandes homens.""Estão num período de adaptação, todos em momentos diferentes, mas vão ser úteis. Não sei se de início ou não.""O João Pedro [Sousa] está a fazer um bom campeonato, olhando para um Famalicão forte, que hoje é diferente, não só da forma como joga, mas como se reforçou. Olhamos para o que é este adversário hoje, mas olhando também para nós.""Como é sabido, e às vezes com algum filme para trás, não jogou por estar lesionado. Já teve alguns treinos connosco e vamos aguardar até amanhã.""Preparámos a equipa para ter uma solução, para ser eficiente. Percebemos que não foi e esse jogo está encerrado, independentemente do sistema utilizado. Já jogámos noutros sistemas e não é por isso. Seguramente vamos ter a equipa capaz e preparada para voltar aos caminhos da vitória.""As expetativas são colocadas em função do desempenho. Estamos em terceiro lugar e estão ajustadas para a capacidade da equipa em termos de competência. Fazemos o nosso trabalho, temos um logo caminho pela frente e vamos tentar melhorar, valorizando nosso trabalho e deixando as expetativas para os outros.""Entendemos que não fazia sentido estarmos a trazer alguém por trazer. Somos muito criteriosos nas escolhas e acreditamos nos que cá temos. O Vitinha foi a maior venda do Sp. Braga, é um jogador que justifica o preço, que nos ajudou imenso e rentabilizámos o atleta desportiva e financeiramente. Esta é uma matriz que temos no clube."