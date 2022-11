Artur Jorge: «É algo desconfortável estar nesta posição»

Ao Sp. Braga não chega derrotar o Malmö esta quinta-feira para avançar na Liga Europa, já que precisa também de um deslize do Union Berlin na visita ao Saint-Gilloise. "Diria que é algo desconfortável estar nesta posição, uma vez que vencer é a única solução e pode não ser suficiente. Estamos dependentes de terceiros para passar a fase de grupos", afirmou Artur Jorge, em conferência de imprensa de antevisão.O treinador disse ainda não ter existido excesso de confiança da equipa, que considera ter "humildade suficiente", e lembrou que pode chegar aos 10 pontos, a fasquia que colocou o Sp. Braga no playoff da Liga Europa na época passada. O treinador confirmou que Sequeira está convocado, mas que fará um derradeiro teste ainda esta quinta-feira."Diria que é algo desconfortável estar nesta posição, uma vez que vencer é a única solução e pode não ser suficiente. Estamos dependentes de terceiros para passar a fase de grupos. No entanto, estamos motivados, confiantes e que, ao sermos capazes de fazer a nossa obrigação, ficaremos na expetativa de tentar perceber o que o outro resultado nos traz. Ressalvar que em termos de competições europeias garantimos essa manutenção, resta-nos esperar se na Liga Europa ou na Liga Conferência.""Não. Sempre fui muito claro nos objetivos que tinha. Sempre disse e fui reforçando que este grupo era muito equilibrado, em que me parecia que todas tinham os mesmos objetivos. Começámos muito bem, depois entrámos no momento que faz a diferença, que foi o jogo em Braga com o Saint-Gilloise, quando perdemos no último instante, e na Bélgica, quando permitimos o empate. Houve demérito nosso e nesta altura coloca-nos nesta posição. É a posição real e temos a capacidade de superar este momento, que passa por fazer a nossa parte.""Não acho que tenha havido, pois esta equipa tem tido humildade suficiente. Fomos infelizes em Braga, na Bélgica fomos menos competentes e isso faz a diferença, sendo que fomos a única a tirar-lhes pontos. Este é um grupo com muito equilíbrio, não esperava que ninguém se destacasse, mas esperava mais do Malmö, campeão sueco e que veio da pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Isto é a nossa realidade, é neste estado que chegamos à última jornada e teremos de fazer o nosso melhor.""O Sequeira treinou algo limitado, mas foi convocado e vamos aguardar pelo último teste antes do jogo.""Não quero colocar esse cenário, porque temos possibilidades de ficar na Liga Europa. Se vencermos fazemos 10 pontos, pontuação que nos permitiu ir ao playoff na época passada. É esse o objetivo que tenho. Vamos esperar pelo final do jogo.""Espero que sim, não só o Banza mas qualquer um que possa participar. Espero que possam estar todos no seu melhor."