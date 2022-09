Artur Jorge e as baixas para a Suécia: «A ambição e determinação vão manter-se»

Artur Jorge não aparenta estar preocupado com o facto de ter baixas importantes para o arranque da Liga Europa. Tormena e Iuri Medeiros cumprem castigo e a essa dupla junta-se o reforço Niakaté, devido a problemas físicos. Nada que tire o sono ao treinador do Sp. Braga na antecâmara do jogo com o Malmö. Em declarações à Sport TV, Artur Jorge foi claro, dizendo que essa é uma realidade que "encurta só as opções, mas não retira a qualidade" às soluções dos guerreiros do Minho.





O treinador reforçou ainda a ideia da candidatura do Sp. Braga à vitória final no Grupo D, que além de Malmö também inclui o Union Berlin e o Union Saint-Gilloise. "Não altero nada [no discurso], porque acredito nos meus jogadores e na minha equipa. Temos a legitimidade de poder ambicionar que assim seja", atirou."Encurta só as opções, mas não retiram a qualidade que vamos ter à disposição. A ambição e determinação vão manter-se, é a de vencer na Suécia. Este é o 4.º jogo neste país onde nunca ganhámos, pois isso também temos a motivação extra e vamos jogar da mesma forma que temos feito na Liga e assumir a responsabilidade e vencer o jogo.""Não muda em nada o discurso, este é um grupo muito equilibrado, onde mais equipas poderão ter a ambição de lutar pelo 1.º lugar, somos uma delas. Passa por vencermos e sermos regulares, mas não altero nada porque acredito nos meus jogadores e na minha equipa. Temos a legitimidade de poder ambicionar que assim seja.""Temos preparado esse momento, é uma competição muito curta na margem de erro, no início de novembro termina a fase de grupos. Vai condicionar ao acumular jogos de Liga Europa e campeonato, mas preparámos o plantel para termos a consistência de valores individuais para que o coletivo não se sinta e possamos dar resposta agora, no domingo com o Rio Ave, na próxima quinta de novo na Liga Europa e depois com Vizela. Temos jogadores para isso."