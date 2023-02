Artur Jorge e as críticas do Benfica à arbitragem: «Podem continuar a fazer o ruído que quiserem…»

Artur Jorge, técnico do Sp. Braga, fez este sábado a antevisão à partida com o Marítimo, agendada para as 20h30 de amanhã, na Madeira, mas a vitória frente ao Benfica no jogo da Taça de Portugal - partida que motivou muitas críticas dos encarnados à arbitragem - também foi assunto.





"A equipa está animicamente muito forte, motivada, vem de um resultado que valorizámos, mas estamos nesta altura com o foco na Madeira, frente a um Marítimo que está numa posição desconfortável. Espero um adversário forte e aguerrido, onde tentaremos de forma clara e objetiva procurar sermos melhores e ganhar o jogo"."Jogar de três em três dias… Isto deixa mossa. Exige muito da equipa técnica e dos outros departamentos que trabalham connosco, mas acredito muito em nós para recuperar os jogadores. Todos os jogadores estão preparados para ser titulares. O que quero é ter uma equipa toda preparada. Nesta altura é importante ter todos os atletas preparados para dar resposta e abrir o leque de opções do treinador para eu escolher os melhores e assim lutarmos pela vitória"."São dois jogadores importantes, mas não deixo de encarar isso com alguma normalidade porque temos um plantel capaz com várias e boas opções para sermos competentes. Essas baixas não se vão notar, porque temos a capacidade de manter o mesmo registo"."Pouco ou nada adianta tocarmos no assunto. Temos e teremos este mês de fevereiro com a particularidade de competir domingo e quinta, vai haver distância curta e que nos vai obrigar a uma gestão física e emocional para lidar com o sucesso ou insucesso"."Tem havido - e lamento que assim seja - algum ruído em demasia. No entanto, podem fazer o ruído que quiserem que ninguém vai tirar mérito ao Sp. Braga, à forma como venceu, como a equipa se comportou. Há uma tentativa de desvalorização do nosso trabalho, mas, nós, os nossos adeptos, não nos deixaremos influenciar e afastar do nosso caminho. Podem continuar a fazer o ruído que quiserem que, nada nem ninguém, vai tirar mérito uma vitória justíssima do Sp. Braga, frente a um Benfica forte. Mas fomos mais competentes. Essa é a razão de estarmos nas meias-finais da Taça de Portugal".Quero que a equipa recorde a dificuldade com o P. Ferreira porque vamos ter um jogo extremamente exigente, tão exigente como tivemos com o Benfica. É uma equipa que é muito aguerrida, que parte muito o jogo e vai exigir muito de nós. Tivemos um período curto para preparar este jogo. Vai ser uma equipa extremamente difícil de bater e vamos ter de ser muito melhores do que o último jogo. O foco, neste momento, é o campeonato, temos uma missão árdua e temos de batalhar imenso. Temos de olhar para este jogo de forma séria e muito comprometida".